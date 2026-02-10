Meteo, dal possibile gelo nel Mediterraneo, alle mimose in fiore: il getto atlantico “mostruoso” che ha spazzato via la svolta invernale sul Mediterraneo

Se c’è un elemento che domina il dibattito meteo nella seconda parte dell’inverno, è il paradosso mediterraneo: mentre Nord America ed Europa settentrionale venivano colpiti da ondate di gelo di portata eccezionale, l’Italia e gran parte del Mediterraneo centrale restano ai margini, spesso sotto correnti atlantiche miti e umide. È importante chiarire subito un punto: non si è trattato di “fallimento” previsionale in senso classico. Il quadro emisferico era stato letto correttamente: vortice polare disturbato, getto fortemente perturbato, indici teleconnettivi in configurazioni rarissime. Quello che è mancato è stato l’ingrediente più delicato di tutti: il posizionamento nello spazio e nel tempo dei blocchi anticiclonici, cioè la “fase” delle onde planetarie.

In meteorologia, soprattutto in inverno, basta uno spostamento di poche centinaia di chilometri di un blocco per trasformare uno scenario “da manuale” in un evento storico oppure in un nulla di fatto per un’intera area geografica.

Un pattern emisferico quasi perfetto (ma non per l’Italia)

Nelle settimane centrali della stagione, diversi indici hanno mostrato un allineamento davvero notevole: GWO su fasi 1–2, AAM fortemente negativo, PNA positivo, NAO spesso negativa, vortice polare in difficoltà e più volte frammentato.

In teoria, un cocktail del genere aumenta la probabilità di scambi meridiani, quindi di discese fredde verso le medie latitudini. E infatti è successo: il freddo ha colpito duro. Solo che lo ha fatto dove l’atmosfera ha scelto di aprire i corridoi giusti, non dove ci si sarebbe aspettati “per statistica”.

Il messaggio corretto, in una stagione del genere, non era “gelo garantito sul Mediterraneo”, ma: “configurazione rara che alza la probabilità di un coinvolgimento anche a sud”. Una differenza enorme, che spesso nel dibattito pubblico viene appiattita.

L’atmosfera ha frenato… ma non ovunque: il ruolo di GWO, AAM e torque

Con AAM basso, l’atmosfera tende a ridurre la componente zonale: in altre parole, il sistema perde “spinta” occidentale e aumenta la probabilità che la corrente a getto si onduli.

Il punto, però, è che questo freno non è stato uniforme. Il rallentamento è risultato più evidente su Pacifico e Asia, dove le onde planetarie hanno raggiunto ampiezze notevoli. Ma sul settore nordatlantico la risposta è stata diversa, quasi opposta.

È qui che entra in gioco un fattore spesso sottovalutato nel racconto “italiano” dell’inverno: la reazione del getto in uscita dagli Stati Uniti, amplificata da una baroclinicità anomala.

La chiave: il gelo americano + l’Atlantico caldo hanno acceso un getto “mostruoso”

Il vero cambio di passo, quello che ha impedito al Mediterraneo di entrare nel gioco, è stato generato dall’interazione tra due estremi: aria artica durissima scesa sugli USA e Atlantico settentrionale molto caldo, con anomalie positive persistenti.

Quando una massa d’aria gelida scorre su un oceano insolitamente mite, il gradiente termico orizzontale diventa enorme: è la condizione ideale per ciclogenesi profonde e ripetute e per un’accelerazione marcata del getto polare.

In pratica, invece di “piegarsi” e bloccare, il sistema atlantico ha reagito come un motore turbo: un getto fortissimo, capace di sfornare depressioni in sequenza, mantenere una traiettoria bassa di latitudine e “piallare” molti tentativi di blocco duraturo nel punto giusto.

Il Mediterraneo si è ritrovato così sotto un regime apparentemente contraddittorio: indici favorevoli, ma dinamica locale sfavorevole.

NAO negativa, sì… ma “west-based”: e cambia tutto

Un altro dettaglio cruciale riguarda la NAO. È vero: la NAO è stata spesso negativa. Ma molte fasi hanno assunto una configurazione west-based, cioè con massimi anticiclonici spostati troppo a ovest sull’Atlantico.

Questa differenza è determinante. Una NAO- “classica”, ben agganciata tra Islanda e Groenlandia, favorisce spesso l’apertura dei corridoi freddi verso Europa centrale e Mediterraneo (Rodano, Bora, Balcani). Una NAO- west-based, invece, tende più facilmente a favorire discese fredde tra Canada, Nord Atlantico e Nord Europa, lasciando il Mediterraneo nel ramo mite e umido.

Ed è esattamente ciò che è accaduto: gelo storico dove i lobi freddi si sono posizionati, ma Italia e Mediterraneo centrale in periferia dinamica.

Un inverno “storico mancato” per un dettaglio geografico

Questa stagione è stata un caso didattico: il pattern emisferico si è realizzato, ma il Mediterraneo non ha beneficiato della combinazione giusta.

Sono mancati tre elementi chiave: blocco solido e duraturo tra Islanda e Groenlandia, ponte anticiclonico verso la Scandinavia e una curvatura del getto tale da pilotare ripetutamente nuclei gelidi nei corridoi classici verso l’Italia.

Al loro posto abbiamo avuto un getto basso, molto attivo e rapido, un anticiclone spesso fuori fase e colate fredde dirette su target alternativi (Nord America, Nord Europa).

Conclusione: il pattern era giusto, ma il Mediterraneo non era il bersaglio

L’Italia non è stata “salvata” dal caso e non è stata “tradita” dai modelli. È stata semplicemente fuori dal target scelto dalla circolazione reale, perché la meteorologia invernale non è un interruttore acceso/spento: è un sistema in cui il posizionamento dei blocchi vale quanto gli indici.

E questa è forse la lezione più importante della stagione: puoi avere vortice polare disturbato, NAO negativa e forzanti rare… ma se il blocco si piazza 800 km più a ovest, il gelo non arriva.