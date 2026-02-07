Meteo, eccezionale contrasto termico in Europa: quasi 55 °C di differenza tra Nord e Sud

L’Europa si trova in queste ore dentro uno degli scenari meteorologici più “didattici” e allo stesso tempo più insidiosi dell’inverno: un continente letteralmente spaccato in due, con un divario termico che sfiora i 55°C tra i settori più freddi e quelli più miti. È una differenza enorme, che non racconta soltanto un’anomalia numerica, ma descrive un’atmosfera in forte tensione, pronta a generare episodi di maltempo anche severo lungo la fascia di confine tra le due masse d’aria.

Da una parte, sul Nord-Est europeo e su ampie porzioni della Scandinavia, si è inserita una massa d’aria artica molto compatta, capace di spingere i valori minimi fino a circa –28°C. In queste aree il gelo non è un fenomeno “di passaggio”, ma un regime atmosferico persistente, alimentato da correnti fredde che continuano a rinnovarsi e a mantenere il suolo e lo strato limite in condizioni pienamente invernali.

All’estremo opposto, tra Penisola Iberica, Mediterraneo occidentale e settori meridionali del continente, la circolazione ha attivato un richiamo caldo di matrice subtropicale, con temperature che assumono caratteristiche quasi primaverili, soprattutto nelle ore centrali della giornata. In pratica, mentre una parte d’Europa vive un inverno rigido, un’altra sperimenta condizioni da cambio stagione.

Il “motore” di questo scenario: il blocco anticiclonico

La causa principale di questo dipolo termico è la presenza di un blocco anticiclonico disteso sull’Europa centro-settentrionale. Quando un’alta pressione assume caratteristiche di blocco, non si limita a garantire stabilità: diventa un elemento dinamico che devia le correnti, rallenta il flusso zonale atlantico e costringe l’atmosfera a lavorare su scambi meridiani più marcati.

In termini tecnici, parliamo di un pattern associato a onde di Rossby fortemente amplificate, con creste e saccature molto pronunciate. Questo assetto crea una sorta di “barriera” che da un lato intrappola l’aria gelida alle alte latitudini europee e dall’altro favorisce la risalita di aria calda verso il Mediterraneo.

Perché il rischio di fenomeni estremi aumenta

Un contrasto termico così netto non è solo una curiosità: è un vero e proprio carburante atmosferico. Lungo la zona di transizione tra aria artica e aria subtropicale possono svilupparsi fenomeni anche intensi, con impatti locali rilevanti:

forti venti di gradiente , soprattutto dove le isobare risultano più serrate

, soprattutto dove le isobare risultano più serrate precipitazioni intense , per la convergenza tra masse d’aria diverse e per l’energia disponibile

, per la convergenza tra masse d’aria diverse e per l’energia disponibile nevicate abbondanti sui settori freddi coinvolti da umidità in arrivo

sui settori freddi coinvolti da umidità in arrivo gelicidio e pioggia congelantesi , quando lo strato al suolo resta sottozero ma in quota entra aria più mite e umida

e , quando lo strato al suolo resta sottozero ma in quota entra aria più mite e umida rapide variazioni meteo nel giro di poche ore, tipiche delle situazioni “di frontiera”

In sintesi, l’Europa sta attraversando una fase in cui l’atmosfera torna a mostrare tutta la sua natura dinamica: non un inverno uniforme, ma un mosaico di estremi. Ed è proprio in queste configurazioni che, spesso, si formano gli episodi più impattanti della stagione.