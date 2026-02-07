Meteo, fino a 2 metri di neve in Islanda: il Nord Atlantico diventa il cuore dell’inverno europeo

L’Islanda sta entrando in una delle fasi più severe dell’inverno 2025/2026, con una sequenza di perturbazioni nord-atlantiche che potrebbe scaricare accumuli nevosi eccezionali sulle aree interne e sui rilievi più esposti. Le ultime proiezioni del modello ECMWF indicano, entro il 21 febbraio, un potenziale di neve totale che in alcune zone potrebbe avvicinarsi a 1,5–2 metri, valori compatibili con scenari da vera e propria tempesta invernale sub-artica.

Un “treno” di depressioni sul Nord Atlantico

A determinare questo scenario non è un singolo ciclone, ma un vero e proprio corridoio depressionario attivo tra Groenlandia, Islanda e Scandinavia. In pratica, il getto polare scorre su una traiettoria alta di latitudine e continua a pilotare saccature profonde e sistemi frontali molto organizzati.

In questo contesto, l’Islanda diventa un bersaglio naturale: le correnti occidentali trasportano enormi quantità di umidità dall’oceano e, una volta a contatto con un ambiente già freddo e con un’isola fortemente montuosa, trasformano quel vapore in nevicate persistenti, spesso accompagnate da vento forte e condizioni prossime al blizzard.

Il ruolo dell’orografia: perché i massimi non sono casuali

La mappa di neve prevista evidenzia un elemento fondamentale: i picchi più elevati tendono a concentrarsi sui rilievi interni e nelle aree dove la neve viene “spinta” e intensificata dall’interazione tra flusso e montagne.

In Islanda, l’orografia agisce come un moltiplicatore: il sollevamento forzato delle masse d’aria umide favorisce precipitazioni continue, mentre nelle zone sottovento possono formarsi bande convettive e rovesci nevosi intensi, capaci di aumentare rapidamente gli accumuli.

Stratosfera in disturbo, ma Mediterraneo fuori gioco

La fase è resa ancora più interessante da un contesto emisferico particolare: in stratosfera si osservano segnali di disturbo del Vortice Polare, legati allo stratwarming di inizio febbraio. Questo tipo di dinamica tende a favorire una circolazione più ondulata e, spesso, una maggiore persistenza dei pattern sul Nord Atlantico.

Tuttavia, il gelo resta al Nord. L’Europa meridionale, e soprattutto il Mediterraneo centrale, rimane in posizione marginale rispetto alle masse d’aria più fredde.

Il motivo è meteorologicamente coerente: la circolazione media continua a sostenere un flusso occidentale relativamente teso, con indice NAO su valori neutri o localmente positivi. Risultato: le irruzioni artiche puntano Islanda e Scandinavia, mentre più a sud prevale un’alimentazione oceanica più mite.

Italia: piogge e vento al posto del gelo

In questa configurazione, l’Italia resta sul bordo meridionale del flusso perturbato. Le perturbazioni atlantiche continuano a transitare con facilità, portando piogge diffuse, vento forte e mareggiate, mentre la neve tende a rimanere confinata alle quote più alte, specie su Alpi e Appennino.

È uno scenario tipico degli inverni “a due velocità”: estremo e nevoso alle alte latitudini, umido e spesso mite sulle medie latitudini, con un Mediterraneo più esposto al rischio idrogeologico che a vere ondate di gelo.

Inverno europeo spaccato in due

Il quadro complessivo è quindi molto chiaro: nei prossimi giorni gli occhi degli appassionati di neve e meteo estremo saranno puntati sull’Islanda, dove la combinazione tra getto polare, umidità oceanica e orografia può produrre accumuli davvero notevoli. In Italia, invece, la partita resta legata soprattutto all’intensità delle perturbazioni e ai loro effetti sul territorio, tra piogge insistenti, vento e criticità idrauliche.