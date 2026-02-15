Meteo, fiumi atmosferici verso l’Europa: la dinamica che ha caricato di piogge torrenziali il Mediterraneo e lasciato il gelo a nord

Se andiamo ad osservare le anomalie di temperatura a 2 metri registrate nelle ultime sei settimane, emerge un segnale piuttosto netto: l’inverno “vero”, quello fatto di persistenti valori sotto media e masse d’aria fredde strutturate, ha riguardato soprattutto l’Europa settentrionale e il comparto centro-orientale del continente. Al contrario, il Mediterraneo e le latitudini più meridionali hanno vissuto con maggiore frequenza fasi miti, spesso accompagnate da un’atmosfera molto dinamica e da una sequenza ravvicinata di perturbazioni atlantiche.

In altre parole, l’Italia si è trovata più volte sul bordo “temperato” della circolazione, con irruzioni fredde rimaste spesso confinate appena a nord delle Alpi o deviate verso il cuore dell’Europa orientale. Questo ha prodotto un avvio d’anno che, sul piano termico e pluviometrico, ha assunto tratti più simili a quelli di un autunno prolungato che a un inverno canonico.

Un pattern perturbato persistente: depressioni profonde e maltempo ricorrente

Le cronache meteorologiche delle ultime settimane sono state dominate da un elemento ricorrente: un segnale perturbato continuo, capace di esprimersi attraverso ciclogenesi ripetute, piogge a tratti intense, venti burrascosi e mareggiate diffuse. Questo tipo di assetto, per diventare davvero efficace e duraturo, necessita di un carburante fondamentale: umidità.

Ed è qui che entra in gioco uno dei concetti più importanti della meteorologia moderna applicata agli eventi estremi: il ruolo dei fiumi atmosferici. In diversi passaggi, la circolazione atlantica ha richiamato aria umida fin dalle fasce subtropicali e tropicali, convogliandola verso l’Europa e il Mediterraneo lungo corridoi ben definiti. Il risultato è stato un apporto anomalo di “materia prima” per la formazione di nubi e precipitazioni, con una colonna atmosferica spesso sovraccarica di acqua precipitabile.

In termini quantitativi, sul Mediterraneo centrale si osservano valori superiori alla media climatologica di circa 2–4 kg/m², un’anomalia che, pur non costante giorno per giorno, è ricorrente e coerente con un contesto di maltempo ripetuto e con precipitazioni spesso più efficienti.

Il Mediterraneo caldo come amplificatore: la “onda di calore marina”

A rendere il quadro ancora più significativo contribuisce lo stato termico della superficie marina del Mediterraneo. Da mesi, il bacino mostra temperature che rimangono quasi stabilmente su livelli elevati, con scarse e brevi fasi di raffreddamento.

In ambito climatico, questa persistenza viene definita Marine Heatwave (onda di calore marina). Ed è un elemento tutt’altro che secondario: un mare più caldo del normale trasferisce all’atmosfera una quantità maggiore di calore latente e vapore acqueo, alimentando due effetti paralleli:

Mantenimento di temperature miti sulle regioni costiere e sulle aree più esposte alle correnti marittime.

sulle regioni costiere e sulle aree più esposte alle correnti marittime. Maggiore propensione all’intensificazione delle perturbazioni, soprattutto quando si instaurano minimi depressionari profondi e forti richiami meridionali.

È esattamente in questi contesti che aumenta il rischio di precipitazioni abbondanti, rovesci intensi e, localmente, episodi a carattere estremo: non perché il Mediterraneo “crei” le perturbazioni, ma perché può amplificarne l’efficienza precipitativa quando la dinamica atmosferica fornisce già sollevamento e convergenza.

Una lettura coerente: inverno europeo “a due velocità”

Il quadro complessivo suggerisce quindi un inverno europeo a due velocità: più freddo e tradizionale sul Nord e sull’Est del continente, più mite e perturbato sulle latitudini mediterranee. Per l’Italia, ciò si è tradotto in un inverno spesso dominato da pioggia, vento e mareggiate, con la neve relegata prevalentemente in montagna e con rare finestre fredde davvero incisive.

È un assetto che merita attenzione anche in prospettiva: quando un Mediterraneo così caldo si combina con fasi dinamiche e con flussi umidi organizzati, la soglia di rischio per eventi intensi tende ad alzarsi. E diventa fondamentale, più che inseguire il singolo episodio, interpretare correttamente la struttura del pattern e la disponibilità energetica del bacino.