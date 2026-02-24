Meteo, forte Foehn in Piemonte e Valle d’Aosta: picchi di +23-24°C

Giornata primaverile su Piemonte e Valle d’Aosta, con temperature massime di oltre +20°C grazie all’effetto Foehn che si fa sentire anche in pianura. Le raffiche di Foehn raggiungono i 70km/h sulle Alpi del Torinese e del Verbano. Così la soglia dei +20°C in Piemonte viene superata su pianure, colline e settori pedemontani, mentre nelle località montuose a 1.500 metri si registrano valori fino a +15°C. Tra le temperature più rilevanti in Piemonte segnaliamo: +23°C a Domodossola, Chiomonte, +22°C a Susa Pietrastretta, Fomarco, +21°C a Pray, Boccioleto, +20°C a Oulx, +16°C a Bardonecchia, +14°C a Pragelato.

In Valle d’Aosta, segnaliamo invece: +24°C a Verrès, Champdepraz, +23°C a Saint-Vincent, Nus, Saint-Christophe, +22°C ad Aosta, Saint-Denis, Saint-Marcel. Temperature quasi miti anche sulle piste da sci con +15°C a Courmayeur, +14°C a Gressoney-Saint-Jean e +8°C a Breuil-Cervinia.

Si tratta di valori più tipici di inizio maggio che di fine febbraio, favoriti da un significativo effetto foehn. Zero termico in risalita fino ad oltre 3.000 metri di quota.

