Meteo, forti venti e tempeste di sabbia sull’Algeria occidentale: serata critica tra Naâma e Aïn Témouchent | FOTO

Nel corso della serata di odierna, una fase di maltempo severo ha colpito i settori occidentali dell’Algeria, dove si sono sviluppate tempeste di sabbia di forte intensità, accompagnate da venti molto sostenuti e da un rapido peggioramento delle condizioni di visibilità. Le aree maggiormente interessate risultano le province di Naâma e Aïn Témouchent, con segnalazioni particolarmente critiche provenienti dalla zona di Aïn Ben Khelil, al margine settentrionale delle aree semi-desertiche.

Dinamica meteorologica dell’evento

Alla base del fenomeno vi è il transito di una depressione sahariana mobile, associata a un marcato gradiente barico orizzontale tra il Sahara occidentale e il Mediterraneo. Questa configurazione ha innescato una ventilazione molto intensa dai quadranti sud-occidentali, in grado di sollevare grandi quantità di polveri fini e sabbia dai suoli aridi e poco consolidati dell’entroterra algerino.

Secondo i bollettini di allerta diffusi dai servizi meteorologici nazionali, le raffiche di vento avrebbero localmente raggiunto e superato 80–100 km/h, valori più che sufficienti a generare tempeste di sabbia diffuse e condizioni di turbolenza eolica significativa. In queste situazioni, la colonna d’aria nei bassi strati diventa estremamente instabile, favorendo il trasporto orizzontale e verticale delle particelle solide.

Effetti al suolo e criticità

Le conseguenze sul territorio sono state immediate. In diversi settori la visibilità si è ridotta a poche centinaia di metri, creando seri disagi alla circolazione stradale e aumentando il rischio di incidenti, in particolare lungo le arterie extraurbane più esposte. Nelle aree rurali e pastorali, allevatori e residenti hanno segnalato accumuli di sabbia in prossimità di abitazioni, ovili e strutture leggere, con la necessità di intervenire rapidamente per proteggere animali e attrezzature.

Le immagini e le testimonianze diffuse in serata mostrano scenari coerenti con una tempesta di sabbia matura, caratterizzata da cielo lattiginoso, orizzonti completamente oscurati e raffiche irregolari ma violente.

Indicazioni di sicurezza

In presenza di eventi di questo tipo, le autorità locali raccomandano di limitare gli spostamenti non essenziali, evitare la guida durante le fasi più intense, proteggere occhi e vie respiratorie e mettere in sicurezza strutture leggere, recinti e mezzi agricoli. Particolare attenzione è richiesta per bambini, anziani e soggetti con patologie respiratorie.

L’episodio si inserisce in un contesto stagionale tipico dell’Algeria occidentale, dove l’interazione tra depressioni sahariane e masse d’aria più fresche in quota può generare episodi eolici intensi con impatti rilevanti sul territorio e sulle attività umane.