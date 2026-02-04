Meteo Francia, grandine senza precedenti sulla Costa Azzurra: Antibes sommersa in poche ore da un temporale estremo | FOTO e VIDEO

Nella notte tra il 3 e il 4 febbraio 2026, la città di Antibes, sulla Costa Azzurra, è stata colpita da un episodio di maltempo di eccezionale intensità, destinato a entrare negli archivi meteorologici locali. Un temporale autorigenerante, sviluppatosi lungo il tratto costiero delle Alpes-Maritimes, ha riversato sulla città piogge torrenziali e grandine in quantità anomala, trasformando in poche ore strade e piazze del centro storico in un paesaggio sorprendentemente simile a quello di una nevicata invernale.

Una dinamica atmosferica favorevole agli estremi

Alla base dell’evento vi è stata una configurazione atmosferica tipica delle fasi perturbate mediterranee più insidiose: aria molto mite e carica di umidità richiamata dal mare, associata a un minimo depressionario sul Golfo del Leone, in contrasto con infiltrazioni di aria più fresca in quota. Questo assetto ha creato un ambiente altamente instabile, ideale per lo sviluppo di celle temporalesche profonde e persistenti, capaci di rigenerarsi più volte sulla stessa area costiera.

Piogge concentrate e grandine persistente

Il temporale principale è rimasto quasi stazionario per diverse ore, alimentato dal continuo afflusso di aria caldo-umida dal Mediterraneo. In questo contesto si sono registrati accumuli pluviometrici prossimi agli 80–85 mm in poche ore, valori paragonabili a quelli di un intero mese invernale. Ma l’elemento più impressionante è stato senza dubbio la grandine, caduta in modo continuo e con chicchi minuti ma estremamente fitti, capaci di accumularsi rapidamente al suolo.

In alcune vie del centro, come nel cuore del vecchio Antibes, lo strato di grandine ha raggiunto spessori di diversi centimetri, con accumuli ancora maggiori nei punti depressi, creando un manto bianco compatto e scivoloso.

Impatti urbani e gestione dell’emergenza

Le conseguenze al suolo sono state immediate: allagamenti diffusi, difficoltà alla circolazione, sottopassi temporaneamente impraticabili e numerosi interventi dei vigili del fuoco per prosciugamenti e messa in sicurezza. Fortunatamente non si segnalano feriti, ma l’episodio ha messo in luce la fragilità delle aree urbane costiere di fronte a fenomeni convettivi così intensi.

Un evento emblematico del Mediterraneo odierno

Il caso di Antibes rappresenta un esempio concreto di come il Mediterraneo, con mari più caldi e una maggiore disponibilità di vapore acqueo, possa diventare teatro di temporali sempre più violenti e localizzati. Eventi di questo tipo rafforzano l’importanza di sistemi di allerta rapidi, pianificazione urbana resiliente e comunicazione meteorologica chiara, elementi chiave per ridurre i rischi in un contesto climatico sempre più dinamico.

Meteo Francia, temporali e grandine in Costa Azzurra

Temporale con grandinata estrema ad Antibes, in Costa Azzurra

Temporale, grandine ed allagamenti ad Antibes, in Costa Azzurra