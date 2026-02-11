Meteo, Francia sotto pressione: fiumi in piena e rischio esondazioni, Tolosa chiude le rive della Garonna | FOTO

Nella Francia occidentale è in corso da giorni un episodio di severo maltempo, con piene fluviali diffuse e un rischio concreto di esondazioni sia localizzate sia potenzialmente estese. La dinamica è quella tipica delle fasi perturbate persistenti: piogge ripetute, suoli ormai saturi e bacini che non riescono più ad assorbire nuovi apporti senza trasformarli in deflusso rapido verso fiumi e canali. Tra i punti più monitorati c’è la Garonna nel tratto urbano di Tolosa, dove il livello continua a crescere e la città è entrata in regime di vigilanza piena. In queste situazioni, anche un incremento non “storico” può essere sufficiente per sommergere rapidamente le aree più basse lungo quai, moli e sponde, con conseguenze dirette sulla sicurezza e sulla viabilità.

Per questo motivo, Toulouse Métropole ha disposto la chiusura degli accessi alle rive e il mantenimento del divieto di transito nei settori più esposti. La piena è alimentata soprattutto dalle precipitazioni persistenti sul comparto pirenaico e pedemontano, dove i bacini tributari continuano a convogliare acqua verso valle.

Un evento generalizzato: decine di dipartimenti coinvolti

Il quadro non riguarda solo il bacino della Garonna: la Francia sta affrontando un’ondata di piena che interessa diverse decine di dipartimenti, con un numero significativo di aree in allerta elevata per rischio di esondazioni importanti. Le regioni occidentali — dalla Bretagna ai Paesi della Loira, fino ai settori di Charente e Gironda — restano tra le più vulnerabili.

Perché la situazione è delicata

Il punto critico è la durata: non si tratta di un singolo episodio, ma di una sequenza ravvicinata di perturbazioni atlantiche che mantiene attivo un flusso umido da ovest. In questo contesto, ogni nuovo fronte può rilanciare la piena, aumentare lo stress sugli argini e aggravare i problemi logistici, tra strade chiuse, difficoltà ferroviarie e possibili interruzioni di servizi.

A complicare ulteriormente lo scenario c’è anche l’arrivo della tempesta Nils verso le coste atlantiche, con un possibile rinforzo di vento, piogge persistenti e mareggiate, fattori che possono rendere più difficili le operazioni di gestione e prevenzione nelle zone costiere.

Le indicazioni operative da seguire

Le autorità francesi ribadiscono alcune regole essenziali: non avvicinarsi ai corsi d’acqua in piena, evitare passerelle, moli e sponde, e soprattutto non attraversare strade allagate, anche quando l’acqua sembra “bassa”. In fasi come questa, pochi centimetri possono bastare per perdere aderenza o essere trascinati dalla corrente.

Per aggiornamenti affidabili, il riferimento resta la rete ufficiale di monitoraggio idrologico e meteorologico, con bollettini costanti su evoluzione e criticità attese nelle prossime ore.