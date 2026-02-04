Meteo, Gennaio 2026, mese spartiacque: l’Abruzzo sperimenta un inverno piovoso come non accadeva da decenni. I dati del Cetemps

Secondo i dati forniti dal CETEMPS, Gennaio 2026 ha rappresentato per l’Abruzzo un mese fortemente dinamico, capace di distinguersi non tanto per il caldo, quanto per una straordinaria abbondanza di precipitazioni inserita in un contesto termico solo lievemente sopra la norma. Il quadro che emerge dalle analisi climatiche regionali restituisce l’immagine di un inverno ancora attivo sul piano atmosferico, ma sempre più sbilanciato verso configurazioni umide e perturbate.

Un gennaio moderatamente mite, ma non eccezionale

Dal punto di vista termico, il mese si è collocato poco sopra la media climatologica recente, con uno scarto di circa +0,6 °C rispetto al riferimento 1991-2020. Un’anomalia contenuta, sufficiente a inserire gennaio 2026 tra i mesi relativamente miti, ma lontana dagli estremi storici più marcati. Questo dato assume maggiore significato se letto insieme alla distribuzione delle temperature: l’aumento è risultato più evidente nelle minime notturne, mentre le massime diurne hanno mostrato scarti più modesti. Una firma tipica di mesi dominati da nuvolosità frequente e umidità elevata, che limita il raffreddamento notturno e riduce l’escursione termica giornaliera.

Il vero protagonista: la pioggia

È sul fronte pluviometrico che gennaio 2026 entra di diritto nella climatologia regionale. Le precipitazioni complessive hanno superato la media di oltre il 100%, rendendo questo gennaio il terzo più piovoso degli ultimi cinquant’anni in Abruzzo. Un risultato che non deriva da un singolo episodio estremo, ma da una sequenza ravvicinata di perturbazioni, soprattutto nella prima parte del mese.

La distribuzione delle piogge non è stata uniforme: le aree interne e appenniniche, in particolare l’aquilano, hanno sperimentato accumuli eccezionali, con valori localmente tre o quattro volte superiori alla norma. Al contrario, alcuni settori costieri hanno registrato apporti prossimi o persino inferiori alla media, a dimostrazione di quanto la complessa orografia regionale influenzi la risposta locale agli stessi impulsi perturbati.

Il contesto sinottico europeo

A scala continentale, gennaio è stato dominato da una persistente area depressionaria sull’Atlantico, capace di convogliare verso il Mediterraneo centrale flussi umidi e relativamente miti dai quadranti meridionali. Questa configurazione ha favorito un inverno spesso instabile sull’Italia, mentre l’Europa orientale rimaneva sotto l’influenza di masse d’aria molto più fredde e secche. L’Abruzzo si è trovato così lungo una zona di transizione, esposto a ripetuti richiami umidi responsabili delle precipitazioni abbondanti osservate.

Eventi, record e significato climatico

Dal punto di vista temporale, una breve parentesi fredda a inizio mese ha lasciato spazio a condizioni più miti e perturbate, con la maggior parte delle piogge concentrate nei primi giorni di gennaio. Alcune stazioni dell’entroterra hanno fatto segnare record mensili di accumulo, mentre lungo la costa adriatica il segnale è risultato molto più attenuato.

Nel confronto storico, gennaio 2026 non è stato tra i più caldi, ma si colloca tra i più umidi in assoluto, confermando una tendenza ormai ricorrente: inverni meno freddi, ma sempre più ricchi di precipitazioni, spesso concentrate in brevi periodi.

Uno sguardo al prosieguo dell’inverno

Le proiezioni stagionali indicano una prosecuzione dell’inverno con temperature mediamente sopra la norma e un regime pluviometrico più vicino alla media dopo l’eccesso di gennaio. Resta però evidente come il mese appena concluso rappresenti un caso emblematico di nuovo equilibrio climatico regionale, in cui la variabilità atmosferica rimane elevata, ma il freddo intenso lascia sempre più spesso il ruolo da protagonista alle piogge persistenti.