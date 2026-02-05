Meteo, Giappone sommerso dalla neve tra enormi disagi: previste nuove forti nevicate | VIDEO

Le forti nevicate accumulate nel nord del Giappone nelle ultime due settimane hanno bloccato le strade e sono state ritenute responsabili di decine di morti in tutto il Paese. Al 4 febbraio, 15 prefetture sono state interessate, con nevicate che hanno raggiunto i 2 metri nelle aree più colpite. Le nevicate insolitamente intense sono dovute in gran parte a una massa d’aria fredda proveniente dall’Artico che si è soffermata sull’arcipelago giapponese. Impressionanti le immagini che arrivano dalle zone colpite, con le località letteralmente sommerse nel bianco, con enormi disagi annessi, come edifici crollati a causa delle enormi quantità di neve accumulate sui tetti. Ma non è finita qui. I meteorologi giapponesi esortano la popolazione a prepararsi ad altre forti nevicate da venerdì 6 a domenica 8 febbraio.

I funzionari dell’Agenzia Meteorologica Giapponese hanno dichiarato oggi che si prevede che le forti nevicate raggiungeranno il picco domenica lungo la costa del Mar del Giappone in ampie zone dal Giappone occidentale a quello settentrionale, causando possibili disagi al traffico. Sono previste tempeste di neve nel nord del Giappone. Si prevede che la neve continuerà a cadere sul versante del Mar del Giappone, raggiungendo il picco domenica.

Le autorità affermano che le nevicate potrebbero raggiungere livelli di allerta, soprattutto sul versante del Mar del Giappone.

Affermano che la neve potrebbe persino accumularsi nella regione di Kyushu e lungo la costa del Pacifico, dal Giappone occidentale a quello orientale. Queste aree raramente presentano molta neve.

Un meteorologo dell’Agenzia Meteorologica afferma che la nuova ondata di nevicate potrebbe ulteriormente aumentare gli accumuli record in alcune aree dal Giappone occidentale a quello settentrionale.

Il meteorologo invita alla cautela in caso di bufere di neve e interruzioni del traffico. Invita inoltre la popolazione a prestare attenzione a valanghe, neve che cade dai tetti e danni agli edifici.

Rischi a causa delle temperature più alte

Le temperature in alcune parti del Giappone sono relativamente alte per questo periodo dell’anno, aumentando il rischio di neve che cade dai tetti. Per oggi, l’Agenzia Meteorologica Giapponese aveva previsto che le temperature avrebbero raggiunto i livelli di marzo nella regione di Tohoku, nel Giappone settentrionale, nella prefettura di Niigata e nella regione di Hokuriku.

L’aumento delle temperature potrebbe causare lo scioglimento della neve dai tetti, la caduta di ghiaccioli e valanghe, mettendo a rischio l’incolumità delle persone.