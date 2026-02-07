Meteo, grandine e fulmini sul Centro-Nord: la combinazione che ha acceso temporali “fuori stagione”

Oggi il meteo ha mostrato un volto sorprendentemente aggressivo su diverse aree del Centro-Nord Italia, con temporali violenti e grandinate che hanno colpito in modo particolare i settori tirrenici e parte del Nord-Ovest. I fenomeni più intensi si sono concentrati tra Toscana, Lazio e Liguria, con rovesci a tratti torrenziali, attività elettrica frequente e chicchi di grandine capaci di imbiancare il suolo in pochi minuti. Un episodio che, per dinamica e impatto, ricorda più una fase tipica di fine inverno o inizio primavera, piuttosto che una giornata di pieno febbraio.

La dinamica: una saccatura atlantica “centrata” sul Tirreno

Dal punto di vista sinottico, la situazione è stata guidata dal passaggio di una saccatura di origine atlantica sul Mediterraneo centro-occidentale, con la formazione di un minimo depressionario in prossimità dell’Italia centrale. Questo assetto ha favorito una marcata divergenza in quota e un richiamo di aria instabile proprio lungo le regioni affacciate sul Tirreno.

A rendere il quadro più esplosivo è stato soprattutto l’ingresso di aria più fredda alle quote medio-alte (area dei 500 hPa): un ingrediente chiave perché, in inverno, la convezione non nasce tanto dal caldo al suolo quanto dal forte raffreddamento in quota, che aumenta rapidamente il gradiente verticale di temperatura.

Nei bassi strati aria mite e umida: carburante perfetto per la convezione

Mentre in quota avanzava l’aria più fredda, nei bassi strati si è attivato un richiamo prefrontale mite e molto umido dai quadranti meridionali. In pratica: due masse d’aria diverse, sovrapposte e in contrasto, una combinazione che spesso produce gli episodi temporaleschi più intensi.

Questo tipo di configurazione aumenta:

la disponibilità di umidità negli strati prossimi al suolo;

negli strati prossimi al suolo; la quantità di energia potenziale convettiva ;

; la probabilità di temporali organizzati (multicelle e linee di groppo).

Il ruolo dei mari: Mediterraneo ancora troppo caldo per febbraio

Un elemento che oggi ha avuto un peso reale è stato lo stato termico del mare. In questo periodo dell’anno, il Mediterraneo dovrebbe essere vicino ai minimi annuali, ma le analisi mostrano valori spesso superiori alla norma.

Un mare più caldo significa:

maggiore evaporazione ;

; più vapore acqueo disponibile;

disponibile; incremento del calore latente (energia) che alimenta le correnti ascensionali.

In altre parole, il sistema temporalesco ha trovato un ambiente più carico del normale, e questo ha reso la convezione più vigorosa e più favorevole alla grandine.

Perché è caduta grandine: updraft intensi e celle profonde

Con CAPE significativo per la stagione e indici come il Lifted Index negativi su alcune aree tirreniche, i temporali hanno potuto sviluppare updraft molto forti: correnti ascensionali in grado di sostenere i chicchi di ghiaccio all’interno della nube, facendoli crescere per cicli successivi.

Il risultato è stato un episodio con:

grandinate localmente rilevanti ;

; rovesci violenti ;

; attività elettrica continua ;

; nuclei temporaleschi compatti e intensi.

Un segnale “fuori stagione”? Più che raro, sempre più plausibile

Eventi del genere non sono impossibili in inverno, ma la combinazione tra mari più caldi, aria più mite nei bassi strati e passaggi atlantici dinamici rende questi scenari sempre meno eccezionali.

Il dato più interessante non è solo la singola grandinata, ma il contesto: un febbraio capace di produrre temporali con caratteristiche da marzo-aprile, segno di un’atmosfera più predisposta agli eccessi quando la dinamica sinottica si allinea nel modo giusto.

