Meteo Grecia, dopo il maltempo Amfilochia si sveglia immersa nella nebbia da irraggiamento | FOTO

Durante l’inverno, la cittadina di Amfilochia, affacciata sul Golfo di Ambracia, diventa spesso teatro di uno degli spettacoli meteorologici più affascinanti del Mediterraneo: un fitto banco di nebbia da irraggiamento che, alle prime luci dell’alba, trasforma il paesaggio in un “mare lattiginoso” sospeso tra acqua e rilievi. Il meccanismo è ben noto alla meteorologia fisica. Nelle notti serene e con vento debole, il suolo perde rapidamente calore per irraggiamento infrarosso verso lo spazio. Questo raffreddamento si trasmette agli strati d’aria immediatamente sovrastanti, che possono raggiungere la temperatura di rugiada in presenza di umidità elevata. Quando la saturazione viene raggiunta, il vapore acqueo condensa in minuscole goccioline sospese: nasce così la nebbia.

Ad Amfilochia, il processo è favorito dalla combinazione tra mare relativamente mite e aria fredda notturna. La differenza termica tra superfici e bassi strati atmosferici crea le condizioni ideali per la formazione di un banco denso e persistente.

Il ruolo chiave del microclima locale

La morfologia del territorio svolge un ruolo determinante. Il bacino del golfo e i rilievi circostanti favoriscono il ristagno dell’aria fredda nei bassi strati, spesso intrappolata sotto una marcata inversione termica. In questo assetto, mentre le colline e le zone più elevate restano illuminate dal sole, la città può rimanere immersa nella nebbia fino a tarda mattinata.

Si tratta di un classico esempio di microclima costiero, in cui fattori radiativi, topografici e marittimi interagiscono in modo sinergico. La scarsa ventilazione impedisce il rimescolamento verticale, mantenendo la saturazione nei primi strati della colonna d’aria.

Dissolvimento e ritorno del sole

Con il progressivo aumento dell’insolazione mattutina, il suolo si riscalda e l’inversione si indebolisce. Un lieve incremento della ventilazione è spesso sufficiente a rompere lo strato nebbioso, restituendo visibilità e cielo sereno. Il passaggio dalla coltre grigia alla limpidezza improvvisa rappresenta uno dei tratti più suggestivi delle mattine invernali sul golfo.

Pur essendo un fenomeno comune dal punto di vista fisico, la nebbia di Amfilochia racconta molto delle peculiarità climatiche del Golfo di Ambracia. È la dimostrazione di come, anche in aree mediterranee generalmente associate a sole e mitezza, possano instaurarsi dinamiche radiative capaci di modellare scenari atmosferici di grande impatto visivo e scientifico.