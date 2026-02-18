Meteo, in Francia 35 giorni di pioggia consecutivi: record dal 1959

Record di pioggia in Francia: con 35 giorni di pioggia consecutivi, il Paese registra un record dall’inizio delle misurazioni nel 1959. È quanto annuncia Météo-France, in riferimento al periodo 14 gennaio-17 febbraio. Oltre un mese segnato da abbondanti precipitazioni che hanno causato piene ed esondazioni in diverse zone. E potrebbe non essere finita. Secondo l’organismo Virgicrues, nuove piogge ”manterranno” o ”rialimenteranno le piene attuali”. A Parigi, il livello della Senna è salito negli ultimi giorni esattamente come il Tevere a Roma.

Nella capitale francese, che celebra quest’anno i 70 anni del gemellaggio con la Città Eterna, il livello della Senna è cresciuto da 1,20 metri del 10 febbraio ai 3,54 metri di martedì mattina. Ma la situazione non sembra preoccupare il Comune, che ha attivato tutti i protocolli del caso e che parla di normale piena invernale.