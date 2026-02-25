Meteo: in Liguria maccaja fino al weekend, a marzo ritorna il maltempo

“Un vasto promontorio anticiclonico campeggia sull’Europa centrale e garantisce condizioni di tempo stabile per il resto della settimana” sulla Liguria, secondo quanti riporta il consueto bollettino Arpal. “Tuttavia, mentre oggi, Mercoledì, sulla Liguria splenderà il sole, da domani preverrà la maccaja che ci accompagnerà fino al week-end. Possibile cambio di scenario tra Domenica e Lunedì quando l’arrivo di una perturbazione dalla Francia potrebbe portare maltempo e piogge“, concludono gli esperti Arpal.

Cos’è la maccaja

La maccaja è un fenomeno tipicamente ligure: uno strato nuvoloso marittimo basso, spesso persistente per ore o giorni, che interessa in modo particolare l’area di Genova e le riviere circostanti. A differenza della nebbia padana, che si forma per irraggiamento ed è radente al suolo, la maccaja ha una base generalmente collocata a qualche centinaio di metri di quota ed è sospinta dal mare verso la terraferma.

L’aria caldo-umida proveniente dai quadranti meridionali (scirocco o ostro) si raffredda progressivamente nei bassi strati fino a raggiungere la saturazione. L’Appennino ligure, che si innalza bruscamente a ridosso della costa, costringe questa massa d’aria a sollevarsi ulteriormente, favorendo condensazione e consolidamento dello strato nuvoloso. Nei casi più marcati può comparire anche una debole pioviggine fine, mentre altrove persiste solo una cappa umida senza precipitazioni organizzate.

