Meteo, Inverno senza tregua nei Balcani: neve sui rilievi bulgari e tempesta in arrivo sul Mar Nero | VIDEO

Un nuovo impulso gelido sta interessando i Balcani meridionali, riportando nevicate diffuse sui rilievi della Bulgaria sud-occidentale e preparando il terreno a un deciso peggioramento meteo-marino sul Mar Nero nelle prossime ore. La fase attuale conferma un contesto atmosferico ancora pienamente invernale, caratterizzato da contrasti marcati tra masse d’aria fredde continentali e sistemi ciclonici in risalita dal Mediterraneo orientale.

Neve in intensificazione sui rilievi bulgari

Le ultime ore hanno visto un nuovo aumento dell’attività nevosa nelle aree montuose comprese tra il villaggio di Elhovets e il comprensorio di Gotse Delchev, dove la quota e l’orografia favoriscono precipitazioni persistenti. In questi settori, l’ingresso di aria fredda nei bassi strati, combinato con flussi umidi da sud-est, sta determinando nevicate via via più consistenti, con accumuli in progressivo aumento soprattutto nelle aree interne e lungo i versanti esposti.

Si tratta di una configurazione tipica delle fasi invernali balcaniche, quando l’aria fredda continentale riesce a penetrare con decisione verso sud, mantenendo temperature favorevoli alla neve anche a quote relativamente modeste rispetto alla climatologia locale.

Sistema ciclonico in avvicinamento e vento in rinforzo

L’attenzione si sposta ora sul sistema depressionario in avvicinamento dall’Egeo, destinato a interessare gran parte della Bulgaria nelle prossime 24–36 ore. Le elaborazioni modellistiche più aggiornate indicano un rapido approfondimento del vortice, accompagnato da un sensibile rinforzo della ventilazione da nord-est.

Lungo la fascia orientale del Paese e in particolare sulla costa del Mar Nero, sono attesi venti di burrasca, con raffiche comprese tra 70 e 90 km/h, più intense sui settori meridionali e nei tratti esposti. Questo flusso sostenuto rappresenta il principale elemento di criticità della fase imminente, sia per la navigazione sia per le infrastrutture costiere.

Mareggiate e rischio costiero

Il rinforzo del vento sarà accompagnato da un marcato aumento del moto ondoso. Le onde potranno raggiungere 3–4 metri lungo la costa bulgara, con valori ancora più elevati — fino a 5 metri — sulle acque settentrionali della Turchia affacciate sul Mar Nero. In questo contesto non si escludono fenomeni di erosione costiera, allagamenti localizzati nelle aree portuali e difficoltà operative per le attività marittime.

Indicazioni operative e scenario successivo

Alla luce di questo quadro, le autorità raccomandano prudenza lungo i litorali e invitano i proprietari di piccole imbarcazioni e natanti da pesca a sospendere le uscite in mare e a mettere in sicurezza le unità ormeggiate. Le condizioni dovrebbero migliorare gradualmente solo dopo il passaggio del minimo ciclonico, quando il vento tenderà ad attenuarsi e il mare a rientrare.

Nel complesso, l’episodio conferma come l’inverno nei Balcani resti dinamico e ricco di contrasti, con fasi di neve sui rilievi e improvvise criticità meteo-marine lungo le coste. Un contesto che richiede monitoraggio costante e comunicazione puntuale, soprattutto nelle aree più esposte agli effetti combinati di neve, vento e mare agitato.