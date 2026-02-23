Meteo, inversione termica e +6°C a 850 hPa: perché al suolo fa ‘freddo’ nonostante le carte mostrino aria mite in quota

Negli ultimi giorni, soprattutto su molte aree del Centro Italia, la percezione diffusa è stata quella di un freddo umido e penetrante, quasi in contrasto con ciò che mostrano le carte modellistiche. Eppure, osservando i diagrammi ensemble GFS (i cosiddetti “spaghetti”), la temperatura a 850 hPa oscilla tra +4 e +6 °C, mantenendosi spesso al di sopra della media climatologica 1991–2020. Apparentemente, quindi, la massa d’aria in quota è mite. Perché allora al suolo si avverte un clima così fresco e poco gradevole?

La spiegazione sta nei primi centinaia di metri dell’atmosfera, nello strato limite, dove contano processi molto locali che i modelli globali riescono a rappresentare solo in modo semplificato. La temperatura a 850 hPa (circa 1300–1500 metri) è un ottimo indicatore sinottico, perché descrive la massa d’aria riducendo l’influenza diretta del suolo. Tuttavia, in determinate situazioni, non esiste una corrispondenza automatica tra il valore in quota e quello misurato a terra.

Perché può fare “freddo” anche con termiche miti a 850 hPa

Quando domina l’alta pressione, con venti deboli e atmosfera poco dinamica, il suolo tende a raffreddarsi molto durante la notte per irraggiamento. L’aria immediatamente a contatto con il terreno si raffredda di conseguenza e, se sopra permane aria più mite, si instaura una inversione termica, cioè una configurazione in cui la temperatura aumenta con la quota invece di diminuire.

Questa inversione funziona come un vero “coperchio”: l’aria più fredda e umida resta intrappolata nei bassi strati, mentre lo strato più mite rimane poco sopra. Ne deriva un cuscino freddo accompagnato spesso da umidità elevata, foschie e nubi basse, che limita il riscaldamento diurno. Anche quando il sole prova a farsi strada, l’energia disponibile può non bastare a rompere l’inversione, soprattutto su vallate e conche interne.

Il ruolo dell’umidità e della scarsa ventilazione

In un contesto di debole rimescolamento verticale, l’umidità tende ad accumularsi nei bassi strati, accentuando la sensazione di freddo pungente. L’aria umida riduce l’efficienza del riscaldamento al suolo e favorisce la persistenza di strati nuvolosi bassi, che “spengono” ulteriormente l’escursione termica diurna.

Perché i modelli globali possono sottostimare il problema

Modelli come il GFS lavorano con una griglia orizzontale dell’ordine di decine di chilometri e con una descrizione parametrica dei processi dello strato limite. Per questo possono risultare meno efficaci nel riprodurre:

inversioni termiche molto basse e persistenti;

e persistenti; banchi di nebbia e strati di nubi basse ;

e strati di ; ristagni freddi in pianura o in piccole conche;

in pianura o in piccole conche; forti differenze legate a orografia e microclimi locali.

In pratica, il modello può descrivere bene la massa d’aria in quota (da cui derivano gli “spaghetti” a 850 hPa), ma allo stesso tempo sovrastimare il rimescolamento e quindi le temperature al suolo, producendo previsioni più miti di quanto indicano le osservazioni reali.

Conclusione: quando quota e suolo raccontano due storie diverse

Questa fase è un caso da manuale: alta pressione, venti deboli, umidità elevata e inversione termica nei bassi strati. La temperatura a 850 hPa resta fondamentale per capire l’evoluzione sinottica, ma la sensazione di freddo avvertita dalla popolazione dipende soprattutto dai processi locali nello strato limite. Per una lettura completa, è utile integrare i diagrammi in quota con osservazioni al suolo, profili verticali e indicatori di inversione, così da spiegare perché una +6 °C a 850 hPa possa tradursi in una giornata grigia, umida e sorprendentemente fredda in superficie.