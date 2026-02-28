Meteo, la neve a Marzo resta una ‘minaccia’ concreta: i precedenti che fanno tremare il finale di stagione

C’è questa idea fissa che marzo sia il mese ormai decisamente primaverile, ma chi segue un po’ il meteo sa che spesso è solo una teoria. In realtà, la storia è piena di momenti in cui l’inverno ha deciso di tornare a farsi sentire proprio quando pensavamo di averlo salutato. Anzi, a guardare bene il passato, certi “colpi di coda” sono stati quasi più incredibili delle nevicate di gennaio. Se torniamo indietro di molti anni, al 1971, c’è stata un’irruzione di aria gelida dalla Russia che è rimasta nella memoria di molti. Tra il 3 e il 6 marzo di quell’anno, l’Italia è finita letteralmente nel congelatore. Faceva un freddo cane anche in quota e la neve arrivò decisa al Centro-Sud, coprendo persino Roma. Ma la cosa davvero assurda fu vedere la Sardegna imbiancata, con Cagliari e Sassari che sembravano città di montagna.

Poi c’è il marzo del 1986, un altro di quegli anni che non si dimenticano. Lì accadde un evento straordinario: l’aria gelida russa si scontrò con masse d’aria più umide che arrivavano dalla Spagna. Il risultato fu un Nord Italia tutto imbiancato. Milano e Torino si svegliarono sotto zero e con la neve, e poco dopo toccò anche a Bergamo, Novara, Venezia e Bologna. La cosa buffa è che, mentre al Nord si gelava, al Sud soffiava uno Scirocco fortissimo che portava con sé la sabbia del deserto sahariano. In pratica, l’Italia era spaccata in due.

In tempi più recenti, nei primi giorni di marzo del 2011, la Romagna è stata letteralmente sommersa. A Forlì caddero 30 centimetri di neve, roba che a volte non si vede nemmeno in pieno inverno. E come non citare il 22 marzo del 2018? A Potenza, quando la primavera era già iniziata da un pezzo, sono venuti giù 40 centimetri di neve fresca proprio in centro città.

Insomma, se ci pensiamo bene, la neve a marzo non è affatto un evento impossibile per l’Italia. È successo tantissime volte sulla costa adriatica, da Rimini fino a Bari e Foggia. Anche a Milano, tra la metà degli anni ’90 e i primi del 2000, la neve si è fatta vedere spesso. L’ultima bella nevicata “tardiva” in città è stata quella del 3 marzo 2005. Quindi ecco, prima di mettere via definitivamente i maglioni pesanti a fine febbraio, forse è meglio aspettare un attimino e vedere che intenzioni ha il mese di marzo. E da quanto ne sappiamo, secondo gli ultimi aggiornamenti, sembrerebbe che l’inverno non voglia proprio mollare la presa. Staremo a vedere.

