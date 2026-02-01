Meteo, le temperature massime di oggi: +16°C a Catania

L’Italia si avvia verso una fase atmosferica ancora molto dinamica, caratterizzata dal passaggio ravvicinato di più perturbazioni capaci di apportare nuovi e significativi quantitativi di precipitazioni. La prima di questa serie è attesa tra la sera di lunedì 2 febbraio e la giornata di martedì 3, con un coinvolgimento diretto del Centro-Nord e della Sardegna. Il quadro meteo evidenzierà un forte contrasto tra le diverse aree del Paese. Al Nord, in particolare sul Nord-Ovest, si rafforzerà un contesto pienamente invernale, con nevicate a quote basse e la possibilità di episodi nevosi fino in pianura sul Piemonte nelle fasi più favorevoli.

Di segno opposto la situazione al Sud, dove il richiamo di correnti sciroccali miti favorirà condizioni più asciutte e stabili, con temperature in deciso aumento e valori prossimi ai 20 °C su diverse regioni meridionali. Un’Italia quindi spaccata in due, sospesa tra inverno avanzato al Nord e anticipi primaverili al Sud.

Temperature massime registrate in Italia

+16°C a Catania, Gela, Lamezia Terme, Lampedusa

a Catania, Gela, Lamezia Terme, Lampedusa +15°C a Albenga, Alghero, Cagliari, Messina, Napoli, Olbia, Palermo, Reggio Calabria, Roma, Siracusa

a Albenga, Alghero, Cagliari, Messina, Napoli, Olbia, Palermo, Reggio Calabria, Roma, Siracusa +14°C a Genova, Pantelleria, Trapani

a Genova, Pantelleria, Trapani +13°C a Brindisi, Foggia, Pisa

a Brindisi, Foggia, Pisa +12°C a Bari, Firenze, Grosseto, Grottaglie, Rieti

a Bari, Firenze, Grosseto, Grottaglie, Rieti +11°C a Crotone, Lecce, Padova, Perugia, S Maria Di Leuca, Termoli, Viterbo

a Crotone, Lecce, Padova, Perugia, S Maria Di Leuca, Termoli, Viterbo +10°C a Pescara, Treviso, Trieste, Udine, Venezia

a Pescara, Treviso, Trieste, Udine, Venezia +9°C a Ancona, Bologna, Bolzano, Brescia, Cervia, L’Aquila, Rimini

a Ancona, Bologna, Bolzano, Brescia, Cervia, L’Aquila, Rimini +8°C a Cuneo, Forlì, Parma, Piacenza, Torino, Verona

a Cuneo, Forlì, Parma, Piacenza, Torino, Verona +7°C a Aosta, Bergamo

a Aosta, Bergamo +6°C a Milano

a Milano +4°C a Novara.

