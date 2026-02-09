Meteo, le temperature massime di oggi: +16°C ad Albenga

Dopo un inizio di settimana caratterizzato da instabilità solo locale e intermittente, la situazione è destinata a peggiorare in modo più deciso nella seconda parte. Tra la notte di martedì 11 e mercoledì 12, una nuova perturbazione atlantica raggiungerà l’Italia, portando piogge e rovesci prima sul Nord-Ovest e successivamente, nel corso di mercoledì, anche su Nord-Est e Centro-Sud. Il maltempo non si esaurirà rapidamente: già nella giornata di Giovedì Grasso (12 febbraio) è atteso l’arrivo di un ulteriore sistema perturbato, con precipitazioni diffuse e a tratti intense soprattutto sulle regioni centro-meridionali, mentre il Nord dovrebbe essere interessato in maniera più marginale.

Temperature massime registrate in Italia

+16°C a Albenga, Catania, Lampedusa, Latina, Reggio Calabria, Roma

a Albenga, Catania, Lampedusa, Latina, Reggio Calabria, Roma +15°C a Cagliari, Frosinone, Guidonia, Messina, Napoli, Olbia, Palermo, Trapani

a Cagliari, Frosinone, Guidonia, Messina, Napoli, Olbia, Palermo, Trapani +14°C a Alghero, Firenze, Foggia, Gela, Genova, Grottaglie, Pantelleria, Pescara, Pisa

a Alghero, Firenze, Foggia, Gela, Genova, Grottaglie, Pantelleria, Pescara, Pisa +13°C a Bari, Bergamo, Brindisi, Crotone, Grosseto, Lamezia Terme, Lecce, Milano, Novara, Perugia, Rieti, S.Maria Di Leuca

a Bari, Bergamo, Brindisi, Crotone, Grosseto, Lamezia Terme, Lecce, Milano, Novara, Perugia, Rieti, S.Maria Di Leuca +12°C a Ancona, Brescia, Torino, Treviso, Trieste, Udine, Venezia, Verona, Viterbo

a Ancona, Brescia, Torino, Treviso, Trieste, Udine, Venezia, Verona, Viterbo +11°C a Aosta, Cuneo, Parma, Piacenza, Rimini

a Aosta, Cuneo, Parma, Piacenza, Rimini +10°C a Bolzano, Cervia

a Bolzano, Cervia +9°C a Bologna, Forlì

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: