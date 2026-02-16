Meteo, le temperature massime di oggi: +18°C a Cagliari

Domani, martedì 17, è atteso un generale miglioramento delle condizioni meteo, con le ultime piogge residue ancora possibili sulle regioni del Sud. Dopo una breve tregua prevista per mercoledì 18, tra giovedì 19 e venerdì 20 dovrebbe arrivare una nuova perturbazione in grado di riportare severo maltempo su molte aree del Paese: le precipitazioni, anche localmente intense, interesseranno inizialmente il Nord per poi estendersi al Centro-Sud. Attesi inoltre venti in rinforzo con raffiche tempestose, mari molto mossi o agitati e un nuovo rischio mareggiate lungo i litorali più esposti.

A seguire, la tendenza a più lungo termine indica una possibile fase più stabile e asciutta nel corso del weekend del 21-22 febbraio.

Temperature massime registrate in Italia

+18°C a Cagliari, Olbia

a Cagliari, Olbia +17°C a Catania, Lampedusa, Pescara

a Catania, Lampedusa, Pescara +16°C a Alghero, Bari, Guidonia, Rimini, Roma, Trapani

a Alghero, Bari, Guidonia, Rimini, Roma, Trapani +15°C a Albenga, Ancona, Cervia, Foggia, Gela, Genova, Grosseto, Latina, Palermo, Pantelleria, Pisa, Reggio Calabria

a Albenga, Ancona, Cervia, Foggia, Gela, Genova, Grosseto, Latina, Palermo, Pantelleria, Pisa, Reggio Calabria +14°C a Crotone, Forlì, Frosinone, Grottaglie, Lamezia Terme, Lecce, Messina, Napoli, Viterbo

a Crotone, Forlì, Frosinone, Grottaglie, Lamezia Terme, Lecce, Messina, Napoli, Viterbo +13°C a Bologna, Brindisi, Rieti, S.Maria Di Leuca

a Bologna, Brindisi, Rieti, S.Maria Di Leuca +12°C a Firenze, Perugia, Trieste

a Firenze, Perugia, Trieste +11°C a Brescia, Milano, Novara, Parma, Piacenza

a Brescia, Milano, Novara, Parma, Piacenza +10°C a Bolzano, Venezia, Verona

a Bolzano, Venezia, Verona +9°C a Bergamo, Torino, Treviso, Udine

a Bergamo, Torino, Treviso, Udine +8°C a Cuneo

a Cuneo +7°C a Aosta

