Meteo, le temperature massime di oggi: +18°C a Catania

L’evoluzione meteorologica sull’Italia resta marcatamente instabile e molto piovosa, con una sequenza di sistemi perturbati che continuerà a interessare il Paese per buona parte della prima settimana di febbraio e con elevata probabilità anche nei giorni successivi. Le più recenti elaborazioni modellistiche confermano infatti l’assenza di strutture anticicloniche durature sul bacino del Mediterraneo, elemento che impedisce l’instaurarsi di fasi stabili e asciutte.

Il quadro sinottico rimane quindi favorevole a ripetuti afflussi di correnti umide e perturbate, con il passaggio di nuove depressioni in grado di apportare precipitazioni frequenti e localmente abbondanti. In questo contesto, il territorio italiano continuerà a essere esposto a significativi carichi pluviometrici, con una persistenza del maltempo che richiede particolare attenzione soprattutto nelle aree già provate dalle piogge dei giorni precedenti.

Temperature massime registrate in Italia

+18°C a Catania

a Catania +17°C a Lampedusa, Olbia, Reggio Calabria, Trapani

a Lampedusa, Olbia, Reggio Calabria, Trapani +16°C a Palermo

a Palermo +15°C a Alghero, Cagliari, Crotone, Gela, Grottaglie, Guidonia, Lamezia Terme, Messina, Pantelleria

a Alghero, Cagliari, Crotone, Gela, Grottaglie, Guidonia, Lamezia Terme, Messina, Pantelleria +14°C a Frosinone, Latina, Lecce, Napoli, Roma

a Frosinone, Latina, Lecce, Napoli, Roma +13°C a Bari, Brindisi, Foggia, Grosseto, Rieti, S.Maria Di Leuca, Viterbo

a Bari, Brindisi, Foggia, Grosseto, Rieti, S.Maria Di Leuca, Viterbo +12°C a Perugia, Pescara, Trieste

a Perugia, Pescara, Trieste +10°C a Albenga, Ancona

a Albenga, Ancona +9°C a Bologna, Cervia, Forlì, Pisa, Rimini, Udine

a Bologna, Cervia, Forlì, Pisa, Rimini, Udine +8°C a Firenze, Treviso, Venezia

a Firenze, Treviso, Venezia +7°C a Bolzano, Brescia, Genova, Milano

a Bolzano, Brescia, Genova, Milano +6°C a Aosta, Bergamo, Verona

a Aosta, Bergamo, Verona +5°C a Novara, Parma, Piacenza, Torino

a Novara, Parma, Piacenza, Torino +4°C a Cuneo

