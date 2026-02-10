Meteo, le temperature massime di oggi: +18°C a Catania

Si conferma una fase di maltempo marcato, con effetti più incisivi soprattutto al Centro-Sud, a causa del rapido transito di due perturbazioni atlantiche. La prima raggiungerà l’Italia tra la serata e la notte, portando piogge e rovesci al Nord (con nevicate sulle Alpi), sulla Sardegna e lungo le regioni tirreniche centrali. La fase più attiva è attesa nella giornata di mercoledì 11, quando il sistema scivolerà verso sud intensificando i fenomeni sulle aree tirreniche, con temporali localmente forti. Una seconda perturbazione è poi prevista per giovedì 12, con un nuovo peggioramento a partire dalla Sardegna, in rapida estensione verso Sicilia e regioni centro-meridionali, dove sono attese piogge abbondanti e temporali. Il Nord Italia risulterà in questo caso solo marginalmente coinvolto.

Attenzione: le precipitazioni più intense sui versanti tirrenici potrebbero assumere carattere di nubifragio, andando a interessare aree con suoli già saturi. Inoltre, le temperature miti manterranno la quota neve elevata in Appennino, favorendo ulteriore afflusso nei corsi d’acqua e aumentando il rischio di criticità idrogeologiche.

Temperature massime registrate in Italia

+18°C a Catania

a Catania +17°C a Foggia, Lampedusa, Olbia, Reggio Calabria

a Foggia, Lampedusa, Olbia, Reggio Calabria +16°C a Albenga, Brindisi, Grottaglie

a Albenga, Brindisi, Grottaglie +15°C a Crotone, Gela, Guidonia, Lamezia Terme, Lecce, Messina, Palermo

a Crotone, Gela, Guidonia, Lamezia Terme, Lecce, Messina, Palermo +14°C a Alghero, Bari, Firenze, Forli, Genova, Grosseto, Latina, Napoli, Pantelleria, Perugia, Pisa, Roma, S.Maria Di Leuca, Trapani

a Alghero, Bari, Firenze, Forli, Genova, Grosseto, Latina, Napoli, Pantelleria, Perugia, Pisa, Roma, S.Maria Di Leuca, Trapani +13°C a Ancona, Bologna, Cagliari, Cervia, Pescara, Viterbo

a Ancona, Bologna, Cagliari, Cervia, Pescara, Viterbo +12°C a Frosinone, Padova, Rimini, Treviso, Verona

a Frosinone, Padova, Rimini, Treviso, Verona +11°C a Brescia, Rieti, Trieste, Udine, Venezia

a Brescia, Rieti, Trieste, Udine, Venezia +10°C a Bergamo, Bolzano, Milano, Parma, Torino

a Bergamo, Bolzano, Milano, Parma, Torino +9°C a Novara, Piacenza

a Novara, Piacenza +8°C a Aosta, Cuneo.

