Meteo, le temperature massime di oggi: +18°C a Foggia

La circolazione atlantica continuerà a mantenere l’Italia esposta a una serie di perturbazioni anche nel corso della prossima settimana, con nuove fasi di maltempo a più riprese. Nelle prossime 24 ore il sistema già in azione, associato a un vortice ciclonico, insisterà ancora sulle regioni meridionali con piogge e rovesci, per poi spostarsi rapidamente verso la Grecia. Dopo un avvio di settimana più variabile, con instabilità solo locale e intermittente, i modelli confermano un nuovo peggioramento più organizzato a metà settimana: tra la notte di martedì e mercoledì è atteso l’arrivo di un’altra perturbazione, destinata a portare precipitazioni diffuse soprattutto sulle regioni del Centro-Sud.

Temperature massime registrate in Italia

+18°C a Catania, Foggia, Siracusa

a Catania, Foggia, Siracusa +17°C a Crotone, Grottaglie, Lampedusa, Lecce, Reggio Calabria, Trapani

a Crotone, Grottaglie, Lampedusa, Lecce, Reggio Calabria, Trapani +16°C a Gela, Lamezia Terme, Messina, Palermo

a Gela, Lamezia Terme, Messina, Palermo +15°C a Bari, Brindisi, Cagliari, Napoli, Pantelleria, S.Maria Di Leuca, Termoli

a Bari, Brindisi, Cagliari, Napoli, Pantelleria, S.Maria Di Leuca, Termoli +14°C a Grosseto, Pescara, Roma

a Grosseto, Pescara, Roma +13°C a Alghero, Ancona, Bergamo, Bolzano, Firenze, Genova, Olbia, Padova, Perugia, Pisa, Venezia

a Alghero, Ancona, Bergamo, Bolzano, Firenze, Genova, Olbia, Padova, Perugia, Pisa, Venezia +12°C a Albenga, Bologna, Forlì, Milano, Novara, Rieti, Rimini, Treviso, Trieste, Udine

a Albenga, Bologna, Forlì, Milano, Novara, Rieti, Rimini, Treviso, Trieste, Udine +11°C a Brescia, Cervia, Parma, Viterbo

a Brescia, Cervia, Parma, Viterbo +10°C a Piacenza, Potenza, Torino

a Piacenza, Potenza, Torino +9°C a Aosta, Verona

a Aosta, Verona +8°C a Cuneo

