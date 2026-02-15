Meteo, le temperature massime di oggi: +18°C a Genova

Un nuovo sistema nuvoloso è in avvicinamento verso l’Italia e nella giornata di lunedì porterà un peggioramento più evidente al Nord, con precipitazioni concentrate soprattutto sulle Alpi: la neve è attesa in media oltre i 600–800 metri. Nel corso del pomeriggio, le piogge tenderanno poi a estendersi progressivamente lungo la penisola, con condizioni più instabili su Centro-Sud e Sicilia. Dopo una breve pausa prevista per mercoledì, i modelli indicano l’arrivo di una nuova perturbazione tra giovedì e venerdì, con il rischio di una rinnovata fase di maltempo anche intenso su molte regioni.

Temperature massime registrate in Italia

+18°C a Genova

a Genova +17°C a Albenga, Lamezia Terme, Siracusa

a Albenga, Lamezia Terme, Siracusa +16°C a Bologna, Catania, Crotone, Firenze, Gela, Lampedusa, Lecce, Messina, Napoli, Novara, Padova, Pisa, Reggio Calabria, Roma, Trapani, Verona

a Bologna, Catania, Crotone, Firenze, Gela, Lampedusa, Lecce, Messina, Napoli, Novara, Padova, Pisa, Reggio Calabria, Roma, Trapani, Verona +15°C a Aosta, Brindisi, Grosseto, Milano, Olbia, Palermo, Parma, Piacenza, S.Maria Di Leuca, Treviso

a Aosta, Brindisi, Grosseto, Milano, Olbia, Palermo, Parma, Piacenza, S.Maria Di Leuca, Treviso +14°C a Bergamo, Brescia, Cagliari, Forlì, Grottaglie, Trieste, Udine, Venezia

a Bergamo, Brescia, Cagliari, Forlì, Grottaglie, Trieste, Udine, Venezia +13°C a Alghero, Bari, Bolzano, Cervia, Cuneo, Pantelleria, Rieti, Rimini, Torino, Viterbo

a Alghero, Bari, Bolzano, Cervia, Cuneo, Pantelleria, Rieti, Rimini, Torino, Viterbo +12°C a Ancona, Foggia, Perugia

a Ancona, Foggia, Perugia +11°C a L’Aquila, Pescara, Termoli

a L’Aquila, Pescara, Termoli +10°C a Chieti.

