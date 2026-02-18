Meteo, le temperature massime di oggi: +19°C a Cagliari

Un nuovo ciclone si sta rapidamente avvicinando all’Italia e determinerà un primo peggioramento già nelle prossime ore, soprattutto sul versante occidentale della Penisola. Tra giovedì 19 e venerdì 20 il sistema perturbato entrerà nel vivo, portando piogge diffuse e localmente anche intense, inizialmente sul Centro-Nord e in successiva estensione al Sud. Il maltempo sarà accompagnato anche da nevicate abbondanti sulle Alpi, con accumuli in ulteriore aumento sulle principali aree montane.

Temperature massime registrate in Italia

+19°C a Cagliari, Catania

a Cagliari, Catania +18°C a Foggia, Olbia

a Foggia, Olbia +17°C a Ancona, Forlì, Lampedusa, Pescara, Reggio Calabria

a Ancona, Forlì, Lampedusa, Pescara, Reggio Calabria +16°C a Alghero, Crotone, Grosseto, Grottaglie, Guidonia, Lamezia Terme, Latina, Lecce, Napoli, Roma, Trapani

a Alghero, Crotone, Grosseto, Grottaglie, Guidonia, Lamezia Terme, Latina, Lecce, Napoli, Roma, Trapani +15°C a Firenze, Frosinone, Gela, Messina, Palermo, Pantelleria, Perugia, Rieti, Viterbo

a Firenze, Frosinone, Gela, Messina, Palermo, Pantelleria, Perugia, Rieti, Viterbo +14°C a Albenga, Bari, Bologna, Brescia, Brindisi, Cervia, Genova, Parma, S.Maria Di Leuca, Trieste, Verona

a Albenga, Bari, Bologna, Brescia, Brindisi, Cervia, Genova, Parma, S.Maria Di Leuca, Trieste, Verona +13°C a Aosta, Padova, Pisa, Torino, Treviso, Udine

a Aosta, Padova, Pisa, Torino, Treviso, Udine +12°C a Bergamo, Bolzano, Milano, Novara, Piacenza, Rimini, Venezia

a Bergamo, Bolzano, Milano, Novara, Piacenza, Rimini, Venezia +11°C a Cuneo

