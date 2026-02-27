Meteo, le temperature massime di oggi: +19°C a Foggia

Con la fine di febbraio e dell’inverno meteorologico, l’alta pressione continua a dominare lo scenario italiano. La struttura anticiclonica garantisce condizioni diffusamente stabili e un quadro termico più tipico della tarda primavera che della fine della stagione fredda, con valori spesso al di sopra delle medie climatiche del periodo. L’assenza di ventilazione significativa e la marcata stabilità atmosferica favoriscono la formazione di nebbie e nubi basse, in particolare sulle pianure e nelle valli, mentre nei principali centri urbani si osserva un graduale peggioramento della qualità dell’aria, legato al ristagno degli inquinanti nei bassi strati dell’atmosfera.

Temperature massime registrate in Italia

+19°C a Foggia, Lecce

a Foggia, Lecce +18°C a Bolzano, Catania, Grottaglie, Trapani

a Bolzano, Catania, Grottaglie, Trapani +17°C a Aosta, Bologna, Brescia, Crotone, Frosinone, Lampedusa, Latina, Messina, Olbia, Padova, Pantelleria, Perugia, Reggio Calabria, Rieti, Verona

a Aosta, Bologna, Brescia, Crotone, Frosinone, Lampedusa, Latina, Messina, Olbia, Padova, Pantelleria, Perugia, Reggio Calabria, Rieti, Verona +16°C a Alghero, Cagliari, Forlì, Lamezia Terme, Milano, Novara, Parma, Piacenza, Pisa, Roma, S.Maria Di Leuca, Taranto, Torino, Treviso

a Alghero, Cagliari, Forlì, Lamezia Terme, Milano, Novara, Parma, Piacenza, Pisa, Roma, S.Maria Di Leuca, Taranto, Torino, Treviso +15°C a Albenga, Bari, Bergamo, Brindisi, Cervia, Cuneo, Firenze, Gela, Genova, Grosseto, Guidonia, Napoli, Palermo

a Albenga, Bari, Bergamo, Brindisi, Cervia, Cuneo, Firenze, Gela, Genova, Grosseto, Guidonia, Napoli, Palermo +14°C a Ancona, Udine

a Ancona, Udine +13°C a Pescara, Rimini, Viterbo

a Pescara, Rimini, Viterbo +10°C a Trieste, Venezia

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: