Meteo, le temperature massime di oggi: +19°C a Genova

La fase più tranquilla sarà solo temporanea: tra la notte di mercoledì e la giornata di venerdì è atteso l’arrivo di una nuova perturbazione, destinata a riportare maltempo diffuso su gran parte d’Italia. Le precipitazioni, localmente anche abbondanti, interesseranno inizialmente il Nord, per poi estendersi rapidamente verso il Centro-Sud. Torneranno inoltre protagonisti i venti sostenuti, con raffiche fino a burrasca o tempesta e mari molto agitati, con rinnovato rischio di mareggiate lungo i litorali più esposti. Particolarmente rilevante anche l’evoluzione sulle Alpi, dove è previsto un ulteriore e consistente carico nevoso che consoliderà una fase già molto favorevole all’accumulo.

Nel comparto centro-orientale alpino sono attesi fino a 40–50 cm di neve fresca in 24 ore oltre i 1000 metri.

Temperature massime registrate in Italia

+19°C a Albenga, Genova

a Albenga, Genova +18°C a Lampedusa

a Lampedusa +17°C a Catania, Firenze, Gela, Guidonia, Latina, Padova, Roma

a Catania, Firenze, Gela, Guidonia, Latina, Padova, Roma +16°C a Bologna, Napoli, Palermo, Pisa, Reggio Calabria, Trapani, Treviso, Venezia, Verona

a Bologna, Napoli, Palermo, Pisa, Reggio Calabria, Trapani, Treviso, Venezia, Verona +15°C a Brescia, Cagliari, Cuneo, Forli, Frosinone, Grosseto, Lamezia Terme, Messina, Milano, Novara, Olbia, Pantelleria, Parma, Perugia, Piacenza, Rimini, Viterbo

a Brescia, Cagliari, Cuneo, Forli, Frosinone, Grosseto, Lamezia Terme, Messina, Milano, Novara, Olbia, Pantelleria, Parma, Perugia, Piacenza, Rimini, Viterbo +14°C a Alghero, Bergamo, Crotone, Lecce, Pescara, S.Maria Di Leuca, Torino

a Alghero, Bergamo, Crotone, Lecce, Pescara, S.Maria Di Leuca, Torino +13°C a Ancona, Bari, Bolzano, Brindisi, Foggia, Grottaglie, Rieti, Trieste, Udine

a Ancona, Bari, Bolzano, Brindisi, Foggia, Grottaglie, Rieti, Trieste, Udine +12°C a Aosta.

