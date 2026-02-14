Meteo, le temperature massime di oggi: +19°C a Reggio Calabria

Il Ciclone di San Valentino si sposta progressivamente verso medio Adriatico e Sud, ma prima di lasciare definitivamente l’Italia continuerà a determinare una fase di maltempo nella giornata di domenica. Sono attese ancora piogge e rovesci, localmente insistenti, soprattutto lungo il versante adriatico centrale e su molte aree del Mezzogiorno. La ventilazione, pur in parziale attenuazione, resterà sostenuta su gran parte dei mari, con condizioni di mare ancora molto mosso o agitato. Il transito della perturbazione sarà accompagnato anche da un calo generalizzato delle temperature, con valori in rientro su livelli più in linea con le medie stagionali dopo la fase più mite dei giorni scorsi.

  • +19°C a Reggio Calabria
  • +18°C a Chieti, Gela, Lampedusa
  • +17°C a Catania, Pescara, Roma
  • +16°C a Brindisi, Lamezia Terme, Messina, Olbia, Palermo, Pantelleria, Termoli
  • +15°C a Bari, Cagliari, Crotone, Foggia, Grosseto, Grottaglie, Lecce, Napoli, Trapani
  • +14°C a Alghero, Pisa, S.Maria Di Leuca, Trieste
  • +13°C a Albenga, Ancona, Firenze, Genova
  • +12°C a Cervia, Rimini, Viterbo
  • +11°C a Aosta, Bologna, Brescia, Forlì, Milano, Padova, Perugia, Rieti, Verona
  • +10°C a Bergamo, Bolzano, Novara, Parma, Torino, Treviso, Udine, Venezia
  • +9°C a Piacenza
  • +7°C a Cuneo.

