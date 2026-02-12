Meteo, le temperature massime di oggi: +19°C a Siracusa

Nei prossimi giorni l’Italia resterà esposta a un flusso occidentale atlantico particolarmente attivo, favorito dalla mancanza di un vero campo di alta pressione sul Mediterraneo. Di conseguenza, la sequenza di perturbazioni non subirà interruzioni significative. Dopo una breve pausa nella giornata di venerdì 13, con i primi segnali di peggioramento attesi solo in serata su Sardegna e Nord-Ovest, nel weekend di San Valentino (14-15 febbraio) è previsto il transito di un nuovo ciclone mediterraneo.
La giornata di sabato 14 risulterà la più instabile: il maltempo coinvolgerà gran parte del Paese con piogge diffuse, locali rovesci e un deciso rinforzo della ventilazione, fino a burrasca su molte aree. In Sardegna non si escludono raffiche tempestose prossime ai 100 km/h, con condizioni marine molto difficili lungo le coste esposte.
Temperature massime registrate in Italia
- +19°C a Catania, Lampedusa, Siracusa
- +18°C a Messina, Reggio Calabria
- +17°C a Cagliari, Palermo, Pantelleria, Trapani
- +16°C a Albenga, Alghero, Gela, Pisa
- +15°C a Brindisi, Firenze, Grosseto, Grottaglie, Lamezia Terme, Latina, Lecce, Olbia
- +14°C a Crotone, Genova, Napoli, Roma, S.Maria Di Leuca
- +13°C a Ancona, Aosta, Bari, Cuneo, Guidonia, Pescara, Rimini, Viterbo
- +12°C a Bolzano, Cervia, Foggia, Frosinone, Perugia, Termoli, Torino, Treviso, Verona
- +11°C a Bergamo, Brescia, Milano, Novara, Trieste, Venezia
- +10°C a Forlì, Parma, Piacenza, Udine
- +9°C a Bologna, Rieti
- +7°C a L’Aquila, Norcia
