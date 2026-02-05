Meteo, le temperature massime di oggi: +20°C a Catania

Nelle prossime ore una nuova perturbazione si avvicinerà all’Italia e, a partire dalla serata, determinerà un peggioramento marcato. Le precipitazioni risulteranno diffuse e a tratti abbondanti soprattutto sul Nord-Ovest e lungo le regioni tirreniche, per poi estendersi tra la notte e le prime ore di domani a gran parte del Paese. Attenzione anche alla ventilazione: sui mari di Ponente sono attese condizioni di vento forte, con raffiche localmente prossime agli 80–100 km/h, e conseguente rischio di mareggiate lungo le coste più esposte.

Temperature massime registrate in Italia

+20°C a Catania

a Catania +19°C a Reggio Calabria

a Reggio Calabria +18°C a Cagliari, Lampedusa, Olbia, Trapani

a Cagliari, Lampedusa, Olbia, Trapani +17°C a Bari, Brindisi, Foggia, Lecce, Messina

a Bari, Brindisi, Foggia, Lecce, Messina +16°C a Alghero, Gela, Grottaglie, Lamezia Terme, Latina, Palermo, Pantelleria, Roma

a Alghero, Gela, Grottaglie, Lamezia Terme, Latina, Palermo, Pantelleria, Roma +15°C a Crotone, Guidonia, Napoli, S.Maria Di Leuca

a Crotone, Guidonia, Napoli, S.Maria Di Leuca +14°C a Ancona, Forli, Frosinone, Grosseto, Pescara, Viterbo

a Ancona, Forli, Frosinone, Grosseto, Pescara, Viterbo +13°C a Albenga, Bologna, Cervia, Genova, Padova

a Albenga, Bologna, Cervia, Genova, Padova +12°C a Firenze, Milano, Parma, Perugia, Rieti, Rimini, Verona

a Firenze, Milano, Parma, Perugia, Rieti, Rimini, Verona +11°C a Bergamo, Bolzano, Brescia, Piacenza, Pisa, Torino

a Bergamo, Bolzano, Brescia, Piacenza, Pisa, Torino +10°C a Novara, Treviso, Venezia

a Novara, Treviso, Venezia +9°C a Aosta, Cuneo, Trieste

a Aosta, Cuneo, Trieste +8°C a Udine.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: