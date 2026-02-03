Meteo, le temperature massime di oggi: +20°C a Palermo e Pescara, +2°C a Cuneo | DATI

Oggi l’Italia mostra un marcato contrasto termico da Sud a Nord. Le temperature più elevate si registrano sulle regioni meridionali e sulle Isole maggiori, con valori che toccano i +20°C, mentre gran parte del Centro si mantiene su livelli più contenuti, tra i +13°C e i +15°C. Scendendo verso il Settentrione, invece, l’aria diventa via via più fredda: in pianura Padana le massime oscillano spesso tra +5°C e +9°C, con valori ancora più bassi sulle aree alpine, dove si arriva fino a -2°C-3°C. In sintesi, una giornata caratterizzata da mitezza al Sud, temperature più fresche al Centro e freddo più deciso al Nord, uno scenario tipico di una penisola divisa tra influssi più temperati mediterranei e correnti più fredde settentrionali.

Temperature massime registrate in Italia

+20°C a Palermo, Pescara

a Palermo, Pescara +19°C a Catania, Lamezia Terme, Reggio Calabria

a Catania, Lamezia Terme, Reggio Calabria +18°C a Lampedusa, Napoli, Pantelleria, Trapani

a Lampedusa, Napoli, Pantelleria, Trapani +17°C a Alghero, Gela, Lecce, Messina, Olbia

a Alghero, Gela, Lecce, Messina, Olbia +16°C a Bari, Brindisi, Cagliari, Grottaglie, Guidonia

a Bari, Brindisi, Cagliari, Grottaglie, Guidonia +15°C a Ancona, Crotone, Grosseto, Latina, Rimini, Roma, S.Maria Di Leuca

a Ancona, Crotone, Grosseto, Latina, Rimini, Roma, S.Maria Di Leuca +14°C a Cervia, Perugia, Pisa

a Cervia, Perugia, Pisa +13°C a Firenze, Foggia, Rieti

a Firenze, Foggia, Rieti +12°C a Trieste, Viterbo

a Trieste, Viterbo +11°C a Frosinone

a Frosinone +10°C a Albenga, Forli

a Albenga, Forli +9°C a Padova, Treviso, Venezia, Verona

a Padova, Treviso, Venezia, Verona +8°C a Genova, Udine

a Genova, Udine +7°C a Bologna

a Bologna +6°C a Aosta, Brescia, Parma, Piacenza

a Aosta, Brescia, Parma, Piacenza +5°C a Bergamo, Milano, Torino

a Bergamo, Milano, Torino +4°C a Novara

a Novara +3°C a Bolzano

a Bolzano +2°C a Cuneo.

