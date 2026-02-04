Meteo, le temperature massime di oggi: +20°C a Palermo

Tra la serata odierna e la giornata di giovedì, un nuovo ma più modesto impulso perturbato scivolerà dalla Sardegna verso le regioni meridionali. A breve distanza seguirà però un sistema decisamente più strutturato, atteso tra giovedì sera e venerdì, in grado di coinvolgere l’intero Paese. Questo peggioramento sarà accompagnato da precipitazioni diffuse, localmente abbondanti soprattutto al Nord e lungo le regioni tirreniche, oltre a venti forti fino a burrasca al Centro-Sud e mari molto mossi o agitati, con condizioni più critiche sui bacini centro-meridionali.

Temperature massime registrate in Italia

+20°C a Palermo, Reggio Calabria

a Palermo, Reggio Calabria +19°C a Lampedusa, Pantelleria

a Lampedusa, Pantelleria +18°C a Catania, Messina, Napoli

a Catania, Messina, Napoli +17°C a Bari

a Bari +16°C a Brindisi, Foggia, Gela, Grottaglie, Lamezia Terme, Lecce, Trapani

a Brindisi, Foggia, Gela, Grottaglie, Lamezia Terme, Lecce, Trapani +15°C a Alghero, Crotone, Latina, S.Maria Di Leuca

a Alghero, Crotone, Latina, S.Maria Di Leuca +14°C a Cagliari, Guidonia, Olbia, Roma

a Cagliari, Guidonia, Olbia, Roma +13°C a Albenga, Pescara

a Albenga, Pescara +12°C a Grosseto, Pisa, Viterbo

a Grosseto, Pisa, Viterbo +11°C a Firenze, Frosinone, Perugia, Trieste

a Firenze, Frosinone, Perugia, Trieste +10°C a Rieti

a Rieti +9°C a Padova, Verona

a Padova, Verona +8°C a Ancona, Treviso, Venezia

a Ancona, Treviso, Venezia +7°C a Bergamo, Brescia, Genova, Milano, Rimini, Udine

a Bergamo, Brescia, Genova, Milano, Rimini, Udine +6°C a Cervia, Forlì, Novara, Torino

a Cervia, Forlì, Novara, Torino +5°C a Bologna, Bolzano, Parma

a Bologna, Bolzano, Parma +4°C a Aosta, Cuneo, Piacenza

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: