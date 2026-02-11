Meteo, le temperature massime di oggi: +21°C a Catania

Domani, giovedì 12, una nuova perturbazione raggiungerà rapidamente l’Italia, portando forti temporali e piogge abbondanti a partire dalla Sardegna, in estensione verso la Sicilia e gran parte delle regioni centro-meridionali. Il Nord Italia resterà invece ai margini, con fenomeni più sporadici e meno organizzati. Sul fronte delle possibili criticità, le precipitazioni più insistenti sui versanti tirrenici andranno a colpire territori con suoli già saturi, aumentando il rischio di allagamenti e di rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici. Inoltre, le temperature miti manterranno la quota neve molto alta sull’Appennino, favorendo un maggiore afflusso d’acqua nei corsi fluviali.

Temperature massime registrate in Italia

+21°C a Catania

a Catania +20°C a Lampedusa, Siracusa

a Lampedusa, Siracusa +18°C a Cagliari, Olbia, Palermo, Reggio Calabria, Trapani

a Cagliari, Olbia, Palermo, Reggio Calabria, Trapani +17°C a Alghero

a Alghero +16°C a Ancona, Gela, Grosseto, Lamezia Terme, Latina, Messina, Pantelleria

a Ancona, Gela, Grosseto, Lamezia Terme, Latina, Messina, Pantelleria +15°C a Albenga, Bari, Brindisi, Firenze, Genova, Pescara, Pisa

a Albenga, Bari, Brindisi, Firenze, Genova, Pescara, Pisa +14°C a Crotone, Grottaglie, Guidonia, Lecce, Roma, S.Maria Di Leuca, Termoli, Viterbo

a Crotone, Grottaglie, Guidonia, Lecce, Roma, S.Maria Di Leuca, Termoli, Viterbo +13°C a Foggia, Frosinone, Napoli, Perugia, Rimini

a Foggia, Frosinone, Napoli, Perugia, Rimini +12°C a Bologna, Cervia, Milano, Novara

a Bologna, Cervia, Milano, Novara +11°C a Bergamo, Bolzano, Brescia, Cuneo, Forlì, Padova, Parma, Rieti, Torino, Trieste, Verona

a Bergamo, Bolzano, Brescia, Cuneo, Forlì, Padova, Parma, Rieti, Torino, Trieste, Verona +10°C a Piacenza, Treviso, Venezia

a Piacenza, Treviso, Venezia +9°C a Udine

a Udine +6°C a Aosta

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: