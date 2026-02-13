Meteo, le temperature massime di oggi: +21°C a Chieti

Tra la tarda serata di venerdì 13 e le prime ore della notte è atteso l’arrivo di un nuovo ciclone in grado di determinare un rapido peggioramento a partire da Nordovest, Toscana e Sardegna. Il clou della fase perturbata è previsto però nella giornata di sabato 14 (San Valentino), quando il maltempo tenderà a coinvolgere quasi tutta l’Italia con piogge diffuse, localmente intense soprattutto su Sardegna e lungo le regioni tirreniche. Sui bacini occidentali soffieranno inoltre venti molto forti fino a tempestosi, con raffiche oltre i 100 km/h nei settori più esposti. In montagna, infine, è atteso un deciso ritorno della neve: sulle Alpi e sui rilievi del Nord sono previsti accumuli abbondanti a quote medio-alte.

Temperature massime registrate in Italia

+21°C a Chieti

a Chieti +20°C a Siracusa

a Siracusa +19°C a Catania, Pescara

a Catania, Pescara +18°C a Cagliari, Crotone, Piacenza, Teramo

a Cagliari, Crotone, Piacenza, Teramo +17°C a Grosseto, Lampedusa, L’Aquila, Latina, Napoli, Olbia, Reggio Calabria, Roma

a Grosseto, Lampedusa, L’Aquila, Latina, Napoli, Olbia, Reggio Calabria, Roma +16°C a Albenga, Alghero, Bergamo, Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Foggia, Forlì, Frosinone, Gela, Genova, Lamezia Terme, Milano, Novara, Palermo, Pantelleria, Parma, Rieti, Termoli, Trapani, Viterbo

a Albenga, Alghero, Bergamo, Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Foggia, Forlì, Frosinone, Gela, Genova, Lamezia Terme, Milano, Novara, Palermo, Pantelleria, Parma, Rieti, Termoli, Trapani, Viterbo +15°C a Cervia, Grottaglie, Guidonia, Lecce, Messina, Perugia, Pisa, S.Maria Di Leuca, Torino

a Cervia, Grottaglie, Guidonia, Lecce, Messina, Perugia, Pisa, S.Maria Di Leuca, Torino +14°C a Ancona, Bari, Brindisi, Treviso, Udine

a Ancona, Bari, Brindisi, Treviso, Udine +13°C a Aosta, Cuneo, Rimini

a Aosta, Cuneo, Rimini +12°C a Verona

a Verona +10°C a Trieste

a Trieste +9°C a Padova

a Padova +8°C a Venezia

