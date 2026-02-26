Meteo, le temperature massime di oggi: +21°C a L’Aquila

L’Italia continua a trovarsi sotto l’influenza di un campo di alta pressione ben strutturato, responsabile di condizioni diffusamente stabili e in prevalenza asciutte. Il quadro meteorologico si presenta quindi tranquillo su gran parte del territorio, sebbene sulle pianure e nelle valli del Centro-Nord persistano foschie dense e nubi basse legate alle inversioni termiche. Le temperature si mantengono su valori miti per il periodo, spesso al di sopra delle medie climatologiche, soprattutto in quota. Questa configurazione, oltre a favorire un ristagno degli inquinanti nei bassi strati con conseguente deterioramento della qualità dell’aria nei principali centri urbani, contribuisce a mantenere delicato l’equilibrio del manto nevoso alpino.

Temperature massime registrate in Italia

+21°C a L’Aquila

a L’Aquila +20°C a Alghero, Firenze, Guidonia, Reggio Calabria, Rieti, Roma

a Alghero, Firenze, Guidonia, Reggio Calabria, Rieti, Roma +19°C a Frosinone, Latina, Norcia, Perugia, Siracusa, Viterbo

a Frosinone, Latina, Norcia, Perugia, Siracusa, Viterbo +18°C a Bolzano, Catania, Foggia, Grottaglie, Olbia, Trapani

a Bolzano, Catania, Foggia, Grottaglie, Olbia, Trapani +17°C a Aosta, Cagliari, Chieti, Crotone, Forlì, Grosseto, Lampedusa, Lecce, Messina, Milano, Napoli, Padova, Pantelleria, Pescara, Pisa, Verona

a Aosta, Cagliari, Chieti, Crotone, Forlì, Grosseto, Lampedusa, Lecce, Messina, Milano, Napoli, Padova, Pantelleria, Pescara, Pisa, Verona +16°C a Albenga, Bari, Bergamo, Bologna, Brescia, Brindisi, Cervia, Gela, Genova, Lamezia Terme, Palermo, Parma, S.Maria Di Leuca, Torino, Treviso

a Albenga, Bari, Bergamo, Bologna, Brescia, Brindisi, Cervia, Gela, Genova, Lamezia Terme, Palermo, Parma, S.Maria Di Leuca, Torino, Treviso +15°C a Ancona, Campobasso, Cuneo, Novara, Piacenza, Udine

a Ancona, Campobasso, Cuneo, Novara, Piacenza, Udine +14°C a Trieste

a Trieste +13°C a Rimini

a Rimini +10°C a Venezia

