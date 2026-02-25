Meteo, le temperature massime di oggi: +21°C a Roma

L’anticiclone delle Azzorre continua a esercitare la sua influenza sull’Europa centro-occidentale, garantendo anche sull’Italia condizioni di stabilità atmosferica e un clima dal sapore quasi primaverile. Nei prossimi giorni questa vasta area di alta pressione rimarrà la protagonista dello scenario meteo, ma non ovunque il cielo si presenterà limpido. Con il progressivo indebolimento e l’“invecchiamento” della struttura anticiclonica, si assisterà infatti a un aumento di foschie, nebbie e nubi basse, destinate a rendere le giornate più grigie soprattutto in pianura.

La scarsa ventilazione contribuirà inoltre all’accumulo degli inquinanti nei bassi strati, con possibili ripercussioni sulla qualità dell’aria nelle aree urbane.

Temperature massime registrate in Italia

+21°C a Roma

a Roma +20°C a Firenze, Guidonia, Latina, Trapani

a Firenze, Guidonia, Latina, Trapani +19°C a Alghero, Frosinone, Napoli

a Alghero, Frosinone, Napoli +18°C a Cagliari, Catania, Foggia, Lampedusa, Pisa, Reggio Calabria, Rieti

a Cagliari, Catania, Foggia, Lampedusa, Pisa, Reggio Calabria, Rieti +17°C a Albenga, Bolzano, Genova, Olbia, Palermo, Pantelleria, Perugia, Treviso

a Albenga, Bolzano, Genova, Olbia, Palermo, Pantelleria, Perugia, Treviso +16°C a Brescia, Crotone, Gela, Grosseto, Grottaglie, Lamezia Terme, Lecce, Messina, Padova, Pescara, Udine, Verona, Viterbo

a Brescia, Crotone, Gela, Grosseto, Grottaglie, Lamezia Terme, Lecce, Messina, Padova, Pescara, Udine, Verona, Viterbo +15°C a Ancona, Aosta, Bari, Bergamo, Bologna, Brindisi, Forlì, Milano, Parma

a Ancona, Aosta, Bari, Bergamo, Bologna, Brindisi, Forlì, Milano, Parma +14°C a Cervia, Trieste, Venezia

a Cervia, Trieste, Venezia +13°C a Novara, Piacenza, Rimini

a Novara, Piacenza, Rimini +12°C a Torino

a Torino +10°C a Cuneo

