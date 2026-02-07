Meteo, le temperature massime di oggi: +22°C a Siracusa

L’alta pressione continua a restare lontana dall’Italia, mantenendo aperta la “porta atlantica” e favorendo il transito di una sequenza di perturbazioni dirette verso il Mediterraneo e il nostro Paese, con nuove fasi di maltempo spesso accompagnate da ventilazione sostenuta e mari agitati. Per domenica 8 febbraio si conferma l’arrivo di una nuova perturbazione associata a un vortice ciclonico, inizialmente posizionato a ovest della Corsica e in successivo spostamento: entro lunedì il minimo tenderà infatti a traslare verso basso Tirreno e Ionio. Le precipitazioni sono attese su gran parte delle regioni italiane, con fenomeni localmente più intensi nei settori maggiormente esposti alle correnti umide.

Temperature massime registrate in Italia

+22°C a Siracusa

a Siracusa +20°C a Catania, Reggio Calabria

a Catania, Reggio Calabria +19°C a Bari, Brindisi, Grottaglie

a Bari, Brindisi, Grottaglie +18°C a Foggia, Lecce, Messina

a Foggia, Lecce, Messina +17°C a Cagliari, Crotone, Lamezia Terme, Lampedusa, Olbia, Palermo, S.Maria Di Leuca

a Cagliari, Crotone, Lamezia Terme, Lampedusa, Olbia, Palermo, S.Maria Di Leuca +16°C a Alghero, Ancona, Grosseto, Napoli, Rimini, Termoli, Trapani

a Alghero, Ancona, Grosseto, Napoli, Rimini, Termoli, Trapani +15°C a Albenga, Brescia, Gela, Genova, Pantelleria, Pescara

a Albenga, Brescia, Gela, Genova, Pantelleria, Pescara +14°C a Firenze, Verona

a Firenze, Verona +13°C a Bergamo, Bolzano, Padova, Perugia, Pisa, Roma, Viterbo

a Bergamo, Bolzano, Padova, Perugia, Pisa, Roma, Viterbo +12°C a Aosta, Bologna, Cervia, Forlì, Milano, Parma, Treviso, Trieste

a Aosta, Bologna, Cervia, Forlì, Milano, Parma, Treviso, Trieste +11°C a Cuneo, Novara, Piacenza, Rieti, Torino, Venezia

a Cuneo, Novara, Piacenza, Rieti, Torino, Venezia +10°C a Udine.

