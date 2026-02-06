Meteo, le temperature massime di oggi: +23°C a Catania

Il quadro meteorologico resterà instabile anche nel corso del fine settimana. Sabato 7 febbraio la perturbazione tenderà a scorrere su una traiettoria più meridionale rispetto alla precedente, con conseguenze più limitate al Nord. Dopo una temporanea attenuazione, rovesci e temporali torneranno a interessare soprattutto i settori tirrenici, mentre si intensificheranno i venti occidentali, localmente molto forti su Isole maggiori, Tirreno e regioni meridionali.

Per domenica 8 si conferma inoltre l’ingresso della sesta perturbazione di febbraio, con la possibile genesi di un vortice ciclonico in prossimità della Sardegna. In tal caso, l’Isola e i mari di ponente verrebbero investiti da forti venti meridionali e condizioni di mare molto mosso o agitato. Nella giornata di lunedì, il minimo potrebbe poi traslare verso il basso Tirreno e la Sicilia, mantenendo il tempo perturbato su molte aree del Centro-Sud.

Temperature massime registrate in Italia

+23°C a Catania

a Catania +22°C a Reggio Calabria, Siracusa

a Reggio Calabria, Siracusa +21°C a Messina

a Messina +20°C a Bari, Brindisi, Lampedusa, Pescara

a Bari, Brindisi, Lampedusa, Pescara +19°C a Grottaglie, Palermo

a Grottaglie, Palermo +18°C a Cagliari, Crotone, Foggia, Gela, Lamezia Terme, Lecce, Olbia, Pantelleria, Roma, Trapani

a Cagliari, Crotone, Foggia, Gela, Lamezia Terme, Lecce, Olbia, Pantelleria, Roma, Trapani +17°C a Alghero, Guidonia, Latina, Napoli, S.Maria Di Leuca

a Alghero, Guidonia, Latina, Napoli, S.Maria Di Leuca +16°C a Albenga, Ancona, Frosinone

a Albenga, Ancona, Frosinone +15°C a Grosseto, Pisa

a Grosseto, Pisa +14°C a Firenze, Genova, Parma, Rimini

a Firenze, Genova, Parma, Rimini +13°C a Bergamo, Brescia, Milano, Novara, Piacenza, Rieti, Trieste, Viterbo

a Bergamo, Brescia, Milano, Novara, Piacenza, Rieti, Trieste, Viterbo +12°C a Cuneo, Perugia, Torino, Udine, Verona

a Cuneo, Perugia, Torino, Udine, Verona +11°C a Aosta, Bologna, Bolzano, Cervia, Forlì, Padova, Treviso

a Aosta, Bologna, Bolzano, Cervia, Forlì, Padova, Treviso +10°C a Venezia

