Meteo, le temperature massime di oggi: +23°C a Siracusa

L’anticiclone delle Azzorre, che ormai occupa tutta l’Italia, è destinato a insistere almeno fino a venerdì 27, garantendo una fase con prevalenza di tempo stabile e asciutto su tutte le regioni. Non mancheranno però alcuni effetti tipici delle alte pressioni: nelle ore notturne e del primo mattino si potranno formare nebbie anche fitte, soprattutto al Nord e sulle aree interne del Centro. Dal punto di vista termico, la persistenza dell’alta pressione favorirà un ulteriore aumento delle temperature, con valori ben oltre le medie stagionali, in modo particolare nelle massime diurne.

Temperature massime registrate in Italia

+23°C a Siracusa

a Siracusa +21°C a Aosta, Catania, Reggio Calabria

a Aosta, Catania, Reggio Calabria +20°C a Cagliari, Foggia

a Cagliari, Foggia +19°C a Bari

a Bari +18°C a Brindisi, Crotone, Olbia, Palermo

a Brindisi, Crotone, Olbia, Palermo +17°C a Grosseto, Grottaglie, Guidonia, Lampedusa, L’Aquila, Lecce, Rieti, Trapani

a Grosseto, Grottaglie, Guidonia, Lampedusa, L’Aquila, Lecce, Rieti, Trapani +16°C a Alghero, Bologna, Bolzano, Cuneo, Forlì, Frosinone, Gela, Lamezia Terme, Latina, Messina, Milano, Novara, Pantelleria, Parma, Pescara, Roma, Viterbo

a Alghero, Bologna, Bolzano, Cuneo, Forlì, Frosinone, Gela, Lamezia Terme, Latina, Messina, Milano, Novara, Pantelleria, Parma, Pescara, Roma, Viterbo +15°C a Albenga, Brescia, Cervia, Firenze, Genova, Napoli, Perugia, Piacenza, Pisa, S. Maria Di Leuca, Torino

a Albenga, Brescia, Cervia, Firenze, Genova, Napoli, Perugia, Piacenza, Pisa, S. Maria Di Leuca, Torino +14°C a Ancona, Bergamo, Termoli, Verona

a Ancona, Bergamo, Termoli, Verona +13°C a Rimini

a Rimini +12°C a Treviso, Udine

a Treviso, Udine +10°C a Venezia

