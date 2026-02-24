Meteo, le temperature massime di oggi: +24°C a Aosta

Gli ultimi aggiornamenti dei principali modelli numerici confermano la tenuta del campo anticiclonico sul Mediterraneo e sull’Europa meridionale, con una temporanea espansione verso l’Europa centrale e l’area baltica. Questa configurazione barica agirà fino a giovedì come un vero e proprio blocco nei confronti delle perturbazioni atlantiche, impedendo l’ingresso di sistemi frontali organizzati verso il bacino centrale del Mediterraneo. Sull’Italia continueranno pertanto a prevalere condizioni stabili e asciutte, con scarsa ventilazione nei bassi strati. In tale contesto saranno frequenti nebbie e nubi basse su pianure e fondovalle del Centro-Nord, oltre a coperture stratiformi lungo il settore ligure e tirrenico, tipiche delle fasi anticicloniche invernali a componente oceanica.

Le temperature si manterranno generalmente superiori alle medie, con massime diurne localmente assimilabili a valori di inizio primavera. La persistenza della stabilità atmosferica e dell’inversione termica nei bassi strati favorirà inoltre un progressivo deterioramento della qualità dell’aria, soprattutto nelle aree urbane e nelle pianure interne, dove il ristagno degli inquinanti risulterà più marcato.

Temperature massime registrate in Italia

+24°C a Aosta

a Aosta +22°C a Alessandria, Olbia, Torino

a Alessandria, Olbia, Torino +21°C a Asti, Cagliari, Vercelli

a Asti, Cagliari, Vercelli +20°C a Lampedusa, L’Aquila

a Lampedusa, L’Aquila +19°C a Cuneo, Foggia, Grottaglie, Guidonia, Reggio Calabria, Roma, Siracusa

a Cuneo, Foggia, Grottaglie, Guidonia, Reggio Calabria, Roma, Siracusa +18°C a Latina, Lecce, Novara, Palermo, Trapani

a Latina, Lecce, Novara, Palermo, Trapani +17°C a Catania, Forlì, Frosinone, Messina, Rieti, Viterbo

a Catania, Forlì, Frosinone, Messina, Rieti, Viterbo +16°C a Albenga, Alghero, Ancona, Bologna, Cervia, Crotone, Firenze, Gela, Grosseto, Lamezia Terme, Milano, Pantelleria, Perugia

a Albenga, Alghero, Ancona, Bologna, Cervia, Crotone, Firenze, Gela, Grosseto, Lamezia Terme, Milano, Pantelleria, Perugia +15°C a Bari, Bolzano, Brindisi, Genova, Napoli, Pisa, Rimini

a Bari, Bolzano, Brindisi, Genova, Napoli, Pisa, Rimini +14°C a Parma, Piacenza

a Parma, Piacenza +13°C a Bergamo, Brescia, Ferrara, Pescara, S.Maria Di Leuca, Verona

a Bergamo, Brescia, Ferrara, Pescara, S.Maria Di Leuca, Verona +12°C a Treviso, Trieste, Udine

a Treviso, Trieste, Udine +11°C a Padova, Venezia.

