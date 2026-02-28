Meteo, le temperature massime di oggi: +8°C a Trieste

Tra domenica 1 marzo e lunedì 2 si osserverà un lieve cedimento dell’alta pressione che, nei giorni scorsi, ha garantito condizioni stabili su gran parte del Paese. Questo temporaneo indebolimento favorirà il passaggio di una debole perturbazione, in grado di interessare marginalmente l’Italia con precipitazioni sporadiche e di modesta entità, concentrate soprattutto su alcuni settori del Centro-Nord. Il quadro termico subirà una leggera flessione, ma i valori resteranno diffusamente superiori alle medie del periodo, mantenendosi su livelli più consoni all’inizio della primavera che alla prima parte di marzo.

Temperature massime registrate in Italia

+19°C a Trapani

a Trapani +18°C a Catania, Lecce, Olbia, Reggio Calabria, Roma

a Catania, Lecce, Olbia, Reggio Calabria, Roma +17°C a Bolzano, Cagliari, Firenze, Grottaglie, Lampedusa, Messina, Palermo, Pantelleria, Perugia

a Bolzano, Cagliari, Firenze, Grottaglie, Lampedusa, Messina, Palermo, Pantelleria, Perugia +16°C a Alghero, Bologna, Brescia, Crotone, Grosseto, Lamezia Terme, Milano, Napoli, Parma, Pisa, Rieti, Verona

a Alghero, Bologna, Brescia, Crotone, Grosseto, Lamezia Terme, Milano, Napoli, Parma, Pisa, Rieti, Verona +15°C a Albenga, Aosta, Bergamo, Brindisi, Cervia, Foggia, Forlì, Gela, Genova, Novara, Piacenza, S.Maria Di Leuca, Taranto, Viterbo

a Albenga, Aosta, Bergamo, Brindisi, Cervia, Foggia, Forlì, Gela, Genova, Novara, Piacenza, S.Maria Di Leuca, Taranto, Viterbo +14°C a Ancona, Bari

a Ancona, Bari +13°C a Padova, Rimini, Torino

a Padova, Rimini, Torino +12°C a Cuneo, Pescara, Udine

a Cuneo, Pescara, Udine +11°C a Treviso

a Treviso +9°C a Venezia

a Venezia +8°C a Trieste.

