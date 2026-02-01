Meteo, le temperature minime di oggi 1° Febbraio: -4°C a Belluno

La circolazione depressionaria che interessa ancora il Sud Italia è in graduale spostamento, ma continuerà a determinare precipitazioni residue sull’estremo Meridione e sulle Isole maggiori. Il vortice ciclonico, posizionato sul Mar Ionio, manterrà inoltre una ventilazione sostenuta dai quadranti occidentali, con Maestrale intenso soprattutto su Sardegna, Sicilia e settori meridionali, mentre i mari resteranno localmente molto mossi o agitati. Le più recenti elaborazioni modellistiche confermano che la fase atmosferica dinamica e piovosa non è destinata a esaurirsi nel breve termine. Anche l’avvio della prima settimana di febbraio sarà caratterizzato dall’assenza di strutture anticicloniche solide sul Mediterraneo, impedendo l’instaurarsi di una fase stabile e duratura.

L’Italia continuerà dunque a trovarsi lungo il corridoio delle perturbazioni atlantiche, con il passaggio di nuovi sistemi frontali in grado di apportare ulteriori precipitazioni diffuse e localmente abbondanti, soprattutto sui settori più esposti.

Le temperature minime di oggi, domenica 1° febbraio 2025:

-5°C a Aosta

a Aosta -4°C a Belluno, Cascia

a Belluno, Cascia -3°C a Bolzano

a Bolzano -2°C a Asti, Brescia, Cuneo, L’Aquila, Norcia, Novara, Sondrio, Vercelli

a Asti, Brescia, Cuneo, L’Aquila, Norcia, Novara, Sondrio, Vercelli -1°C a Piacenza, Verona

a Piacenza, Verona 0°C a Milano, Torino, Trento

a Milano, Torino, Trento +1°C a Bergamo, Ferrara, Pordenone, Treviso, Udine

a Bergamo, Ferrara, Pordenone, Treviso, Udine +2°C a Albenga, Padova, Venezia

a Albenga, Padova, Venezia +3°C a Parma, Pisa, Potenza, Rieti

a Parma, Pisa, Potenza, Rieti +4°C a Campobasso, Firenze, Viterbo

a Campobasso, Firenze, Viterbo +5°C a Bologna, Cervia, Forlì, Imola, Perugia, Rimini

a Bologna, Cervia, Forlì, Imola, Perugia, Rimini +6°C a Ancona, Roma

a Ancona, Roma +7°C a Genova, Grosseto, Pescara, Trieste

a Genova, Grosseto, Pescara, Trieste +8°C a Benevento, Catania, Olbia, Termoli

a Benevento, Catania, Olbia, Termoli +9°C a Cagliari, Crotone, Gela, Lecce, Napoli, S. Maria di Leuca

a Cagliari, Crotone, Gela, Lecce, Napoli, S. Maria di Leuca +10°C a Alghero, Lamezia Terme, Palermo, Pantelleria, Reggio Calabria, Trapani

a Alghero, Lamezia Terme, Palermo, Pantelleria, Reggio Calabria, Trapani +11°C a Bari, Brindisi, Messina

a Bari, Brindisi, Messina +12°C a Lampedusa

