Meteo, le temperature minime di oggi 10 Febbraio: +2°C a L’Aquila

Tra oggi e mercoledì l’Italia sarà interessata da una perturbazione più organizzata e intensa, in transito da ovest verso est, con piogge diffuse e localmente abbondanti su molte regioni. Sono attese anche nevicate sulle Alpi con quota in calo fino a ridosso dei 900–1000 metri, mentre sull’Appennino la neve resterà in genere a quote più elevate. I principali modelli previsionali continuano a confermare un passaggio perturbato incisivo a metà settimana, pilotato da una depressione in approfondimento sui Paesi Bassi e accompagnato dalla formazione di un minimo secondario sul Nord Italia. La rapida evoluzione della saccatura determinerà inoltre un marcato rinforzo dei venti sul Mediterraneo centrale, con raffiche che potrebbero raggiungere e localmente superare i 100 km/h.

Le temperature minime di oggi, martedì 10 febbraio 2025:

+2°C a L’Aquila

a L’Aquila +3°C a Belluno, Brescia, Cuneo

a Belluno, Brescia, Cuneo +4°C a Bari, Bolzano, Norcia, Sondrio, Treviso, Udine

a Bari, Bolzano, Norcia, Sondrio, Treviso, Udine +5°C a Bergamo, Firenze, Lamezia Terme, Milano, Verona

a Bergamo, Firenze, Lamezia Terme, Milano, Verona +6°C a Grosseto, Lecce, Napoli, Novara, Pescara, Pisa, Venezia

a Grosseto, Lecce, Napoli, Novara, Pescara, Pisa, Venezia +7°C a Bologna, Cagliari, Foggia, Perugia, Rimini, Termoli

a Bologna, Cagliari, Foggia, Perugia, Rimini, Termoli +8°C a Alghero, Ancona, Catania, Cervia, Siracusa, Trieste

a Alghero, Ancona, Catania, Cervia, Siracusa, Trieste +9°C a Roma, S.Maria Di Leuca

a Roma, S.Maria Di Leuca +10°C a Brindisi, Gela, Genova, Olbia

a Brindisi, Gela, Genova, Olbia +11°C a Pantelleria

a Pantelleria +12°C a Messina, Reggio Calabria

a Messina, Reggio Calabria +13°C a Lampedusa, Palermo, Trapani

