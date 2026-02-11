Meteo, le temperature minime di oggi 11 Febbraio: +1°C a Aosta

Si conferma una fase di maltempo intenso soprattutto al Centro-Sud, legata al rapido passaggio di due perturbazioni. La prima sta entrando nel vivo oggi, mercoledì 11 febbraio, con rovesci diffusi e temporali localmente forti in particolare lungo le regioni tirreniche, in progressivo scivolamento verso i settori meridionali. Una seconda perturbazione è attesa da domani, con nuovi temporali e piogge abbondanti in arrivo dalla Sardegna e in rapida estensione verso Sicilia e gran parte del Centro-Sud. Il Nord Italia risulterà invece solo marginalmente coinvolto.

Le temperature minime di oggi, mercoledì 11 febbraio 2025:

+1°C Aosta

Aosta +5°C a Bolzano, L’Aquila

a Bolzano, L’Aquila +6°C a Cuneo, Milano, Novara

a Cuneo, Milano, Novara +7°C a Albenga, Bari, Bergamo, Lecce, Piacenza, Torino, Treviso, Udine

a Albenga, Bari, Bergamo, Lecce, Piacenza, Torino, Treviso, Udine +8° C a Bologna, Brescia, Frosinone, Lamezia Terme, Parma, Pescara, Venezia, Verona

a Bologna, Brescia, Frosinone, Lamezia Terme, Parma, Pescara, Venezia, Verona +9°C a Ancona, Cervia, Genova, Padova, Perugia, Termoli, Trieste, Viterbo

a Ancona, Cervia, Genova, Padova, Perugia, Termoli, Trieste, Viterbo +10°C a Brindisi, Firenze, Grosseto, Napoli, Rimini

a Brindisi, Firenze, Grosseto, Napoli, Rimini +11°C a Latina, Pisa, Roma, S.Maria Di Leuca

a Latina, Pisa, Roma, S.Maria Di Leuca +12°C a Cagliari, Catania, Crotone, Gela, Messina, Reggio Calabria

a Cagliari, Catania, Crotone, Gela, Messina, Reggio Calabria +13°C a Alghero, Olbia

a Alghero, Olbia +14°C a Pantelleria, Trapani

a Pantelleria, Trapani +15°C a Palermo

a Palermo +16°C a Lampedusa

