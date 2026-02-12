Meteo, le temperature minime di oggi 12 Febbraio: +4°C a Rimini

Nella giornata di oggi, giovedì 12, una nuova perturbazione atlantica raggiungerà l’Italia, portando temporali intensi e piogge abbondanti in avvio dalla Sardegna e in rapida estensione verso Sicilia e regioni del Centro-Sud. Il Nord risulterà invece coinvolto in modo più marginale, con fenomeni più irregolari. Il quadro richiede attenzione soprattutto sui versanti tirrenici, dove le precipitazioni andranno a insistere su aree con terreni già saturi, aumentando il rischio di criticità idrogeologiche e locali allagamenti. Inoltre, le temperature miti manterranno la quota neve sull’Appennino su valori molto elevati, favorendo un ulteriore incremento dell’afflusso nei corsi d’acqua.

Da segnalare anche la componente eolica, con venti di burrasca in ulteriore rinforzo e mari molto agitati: possibili mareggiate lungo le coste più esposte, in particolare su quelle occidentali.

Le temperature minime di oggi, giovedì 12 febbraio 2025:

+4°C a Belluno, Cervia, L’Aquila, Rimini, Sondrio

a Belluno, Cervia, L’Aquila, Rimini, Sondrio +5°C a Bologna, Milano, Novara

a Bologna, Milano, Novara +6°C a Bari, Bolzano, Cuneo, Lecce, Norcia, Treviso, Udine, Venezia, Verona

a Bari, Bolzano, Cuneo, Lecce, Norcia, Treviso, Udine, Venezia, Verona +7°C a Bergamo, Brescia, Frosinone, Parma, Piacenza

a Bergamo, Brescia, Frosinone, Parma, Piacenza +8°C a Ancona, Brindisi, Napoli

a Ancona, Brindisi, Napoli +9°C a Perugia, Pescara, Roma

a Perugia, Pescara, Roma +10°C a Foggia, S.Maria Di Leuca, Termoli, Trieste, Viterbo

a Foggia, S.Maria Di Leuca, Termoli, Trieste, Viterbo +11°C a Catania, Firenze, Genova, Grosseto, Latina

a Catania, Firenze, Genova, Grosseto, Latina +12°C a Alghero, Olbia, Pisa

a Alghero, Olbia, Pisa +14°C a Gela, Palermo, Pantelleria, Reggio Calabria

a Gela, Palermo, Pantelleria, Reggio Calabria +15°C a Cagliari, Lamezia Terme, Messina, Trapani

a Cagliari, Lamezia Terme, Messina, Trapani +16°C a Lampedusa

