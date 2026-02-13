Meteo, le temperature minime di oggi 13 Febbraio: +0°C a Bolzano

Oggi, giovedì 13 febbraio, l’Italia vive una tregua parziale dal maltempo, ma si tratta di una pausa breve: in serata è infatti atteso l’arrivo della tempesta di San Valentino, con un peggioramento a partire da Sardegna e Nord-Ovest. La giornata di sabato 14 segnerà l’ingresso della fase più perturbata: il maltempo coinvolgerà quasi tutta la Penisola, con piogge diffuse e una decisa intensificazione della ventilazione. In Sardegna non si escludono raffiche tempestose prossime ai 100 km/h, soprattutto lungo le coste e sui settori più esposti.

Domenica 15 febbraio il ciclone tenderà a posizionarsi sul Sud Italia, mantenendo condizioni instabili anche sul medio Adriatico, sulle regioni meridionali (con coinvolgimento più limitato della Campania) e sulla Sicilia. Al Centro-Sud persisteranno venti forti o burrascosi, prevalentemente dai quadranti settentrionali, mentre tra Ionio e Canale d’Otranto prevarranno correnti sud-occidentali. Le temperature sono previste in calo, per l’afflusso di aria più fredda al seguito del minimo depressionario.

Le temperature minime di oggi, venerdì 13 febbraio 2025:

0°C a Bolzano

a Bolzano +1°C a Novara, Treviso, Verona

a Novara, Treviso, Verona +2°C a Cuneo, Parma

a Cuneo, Parma +3°C a Brescia, Udine, Venezia

a Brescia, Udine, Venezia +4°C a Bologna, Rimini

a Bologna, Rimini +5°C a Aosta, Cervia, Firenze, Grosseto, Milano, Perugia, Pisa, Viterbo

a Aosta, Cervia, Firenze, Grosseto, Milano, Perugia, Pisa, Viterbo +6°C a Albenga, Bergamo, Piacenza, Torino

a Albenga, Bergamo, Piacenza, Torino +7°C a Ancona

a Ancona +8°C a Pescara, Roma, Trieste

a Pescara, Roma, Trieste +9°C a Frosinone, Latina

a Frosinone, Latina +10°C a Crotone, Genova, Lecce, Napoli, S.Maria Di Leuca

a Crotone, Genova, Lecce, Napoli, S.Maria Di Leuca +11°C a Bari, Brindisi

a Bari, Brindisi +12°C a Alghero, Lamezia Terme, Olbia

a Alghero, Lamezia Terme, Olbia +13°C a Cagliari, Capri, Catania, Gela, Pantelleria, Reggio Calabria

a Cagliari, Capri, Catania, Gela, Pantelleria, Reggio Calabria +14°C a Trapani

a Trapani +15°C a Lampedusa, Palermo

