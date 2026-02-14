Meteo, le temperature minime di oggi 14 Febbraio: +2°C a L’Aquila

Un nuovo vortice ciclonico di matrice atlantica, con minimo barico attorno a 980 hPa in prossimità della Corsica, sta determinando un’ulteriore fase di maltempo sull’Italia. Le prime precipitazioni hanno interessato già dalla tarda serata di venerdì la Sardegna e il Nord-Ovest, coinvolgendo poi Lombardia ed Emilia, con successiva estensione nelle ultime ore verso Toscana, Umbria, Lazio e Campania. Sul Lazio si segnalano accumuli localmente significativi, con punte fino a 45 mm.

Sulle Alpi occidentali è tornata la neve, a tratti anche abbondante oltre i 1400–1500 metri, mentre sul Cuneese la quota neve è risultata in calo fino a circa 700 metri nelle fasi più fredde e intense.

Parallelamente, si registra un deciso rinforzo della ventilazione sui bacini occidentali, con raffiche fino a 80–90 km/h tra Mar Ligure orientale, Mar di Corsica, Mar di Sardegna, Canale di Sardegna e Tirreno centro-settentrionale.

Nelle prossime ore il minimo depressionario è previsto in progressivo spostamento verso il Tirreno centro-meridionale, favorendo l’estensione delle piogge anche al versante adriatico e alle regioni dell’estremo Sud.

Le temperature minime di oggi, sabato 14 febbraio 2026:

+2°C a L’Aquila

a L’Aquila +4°C a Aosta

a Aosta +5°C a Bolzano, Cuneo

a Bolzano, Cuneo +6°C a Bologna

a Bologna +7°C a Bari, Bergamo, Milano, Novara, Parma, Perugia, Piacenza, Torino, Trieste, Udine, Verona

a Bari, Bergamo, Milano, Novara, Parma, Perugia, Piacenza, Torino, Trieste, Udine, Verona +8°C a Brescia, Brindisi, Cervia, Rieti, Treviso, Venezia

a Brescia, Brindisi, Cervia, Rieti, Treviso, Venezia +9°C a Ancona, Foggia, Genova, Lamezia Terme, Lecce, Olbia, Padova, Reggio Calabria, Rimini, Viterbo

a Ancona, Foggia, Genova, Lamezia Terme, Lecce, Olbia, Padova, Reggio Calabria, Rimini, Viterbo +10°C a Firenze, Grosseto, Pescara

a Firenze, Grosseto, Pescara +11°C a Albenga, Alghero, Cagliari, Capri, Catania, Messina, Pisa

a Albenga, Alghero, Cagliari, Capri, Catania, Messina, Pisa +12°C a Napoli, Pantelleria, Roma, S.Maria Di Leuca, Trapani

a Napoli, Pantelleria, Roma, S.Maria Di Leuca, Trapani +13°C a Crotone, Palermo

a Crotone, Palermo +15°C a Lampedusa

