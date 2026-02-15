Meteo, le temperature minime di oggi 15 Febbraio: +0°C a Sondrio

Il ciclone di San Valentino sta ancora attraversando la nostra Penisola. Dopo un sabato segnato da piogge diffuse e localmente molto intense, accompagnate da forti raffiche di vento fino a circa 100 km/h, la fase di maltempo prosegue anche oggi, domenica. In mattinata avremo ancora piogge diffuse sul medio versante adriatico, mentre il tempo resterà instabile nel corso della giornata al Sud e in Sicilia. Al Nord, intanto, si apriranno ampie schiarite che tra tarda mattinata e pomeriggio si estenderanno anche a Toscana, Umbria, Lazio e successivamente alle Marche.

Le temperature minime di oggi, domenica 15 febbraio 2025:

+0°C a Cuneo, Sondrio

a Cuneo, Sondrio +1°C a Asti

a Asti +2°C a Novara

a Novara +3°C a Bergamo, Milano, Piacenza

a Bergamo, Milano, Piacenza +4°C a Belluno, L’Aquila, Perugia

a Belluno, L’Aquila, Perugia +5°C a Brescia, Parma, Verona

a Brescia, Parma, Verona +6°C a Pisa, Torino

a Pisa, Torino +7°C a Aosta, Lamezia Terme, Roma, Viterbo

a Aosta, Lamezia Terme, Roma, Viterbo +8°C a Bologna, Grosseto, Lecce, Treviso, Udine, Venezia

a Bologna, Grosseto, Lecce, Treviso, Udine, Venezia +9°C a Albenga, Ancona, Bari, Brindisi, Catania, Cervia, Napoli, Reggio Calabria, Rimini

a Albenga, Ancona, Bari, Brindisi, Catania, Cervia, Napoli, Reggio Calabria, Rimini +10°C a Bolzano, Crotone, Padova, Pescara, Rieti, Termoli

a Bolzano, Crotone, Padova, Pescara, Rieti, Termoli +11°C a Alghero, Firenze, Genova, Olbia, Pantelleria, Trieste

a Alghero, Firenze, Genova, Olbia, Pantelleria, Trieste +12°C a Cagliari, Gela, Messina, Palermo, S.Maria Di Leuca

a Cagliari, Gela, Messina, Palermo, S.Maria Di Leuca +13°C a Lampedusa, Trapani

