Meteo, le temperature minime di oggi 16 Febbraio: –1°C a Norcia

Nelle prossime ore una nuova perturbazione raggiungerà l’Italia, determinando un peggioramento a partire dal Nord, con precipitazioni più frequenti sul comparto alpino e neve mediamente oltre i 600–800 metri. Nel corso della giornata i fenomeni potranno coinvolgere anche la Venezia Giulia, mentre dal pomeriggio l’instabilità tenderà ad estendersi a molte aree del Centro-Sud e alla Sicilia, con piogge e rovesci sparsi. Sull’Appennino centrale la neve sarà possibile, ma in genere confinata alle quote più elevate, oltre 1300–1500 metri.

Dopo una breve tregua attesa nella giornata di mercoledì, i modelli indicano l’arrivo di un nuovo impulso tra giovedì e venerdì, con una possibile fase di maltempo più severo su diverse regioni.

Le temperature minime di oggi, lunedì 16 febbraio 2026:

-1°C a Norcia

a Norcia +0°C a Cuneo, L’Aquila

a Cuneo, L’Aquila +1°C a Asti

a Asti +2°C a Belluno, Milano, Novara, Parma, Perugia, Piacenza, Verona

a Belluno, Milano, Novara, Parma, Perugia, Piacenza, Verona +3°C a Bolzano, Brescia, Cervia, Rimini, Sondrio, Torino, Viterbo

a Bolzano, Brescia, Cervia, Rimini, Sondrio, Torino, Viterbo +4°C a Bologna, Treviso, Udine, Venezia

a Bologna, Treviso, Udine, Venezia +5°C a Aosta, Bergamo, Pescara, Roma

a Aosta, Bergamo, Pescara, Roma +6°C a Ancona, Bari, Grosseto, Latina, Napoli, Trieste

a Ancona, Bari, Grosseto, Latina, Napoli, Trieste +7°C a Brindisi, Foggia, Frosinone, Lecce

a Brindisi, Foggia, Frosinone, Lecce +8°C a Firenze, Pisa, S.Maria Di Leuca

a Firenze, Pisa, S.Maria Di Leuca +9°C a Catania, Genova, Lamezia Terme

a Catania, Genova, Lamezia Terme +10°C a Crotone, Gela

a Crotone, Gela +12°C a Alghero, Cagliari, Capri, Lampedusa, Palermo, Pantelleria, Reggio Calabria, Trapani

a Alghero, Cagliari, Capri, Lampedusa, Palermo, Pantelleria, Reggio Calabria, Trapani +13°C a Olbia

a Olbia +14°C a Messina

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: