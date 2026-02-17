Meteo, le temperature minime di oggi 17 Febbraio: -2°C a Belluno

Tra giovedì e venerdì è atteso un nuovo peggioramento deciso, legato all’approfondimento di un minimo ciclonico in transito sull’Italia. Una prima fase più marginale potrebbe manifestarsi già mercoledì, con qualche pioggia anticipatrice sulle regioni centro-settentrionali. Il vortice, come spesso accaduto nelle ultime settimane, entrerà dalla Francia e sarà preceduto da una ventilazione molto intensa, con raffiche che localmente potrebbero superare i 90 km/h, soprattutto sui settori esposti e lungo i bacini marittimi.

Il fronte perturbato si propagherà rapidamente dal Centro-Nord verso il Sud, coinvolgendo in modo esteso l’intera Penisola. Al Centro-Sud sono previste piogge diffuse e a tratti battenti, mentre al Nord la neve potrà spingersi localmente a quote basse, in particolare tra Piemonte e Lombardia. Nella giornata di venerdì è atteso un calo termico più marcato, con un conseguente abbassamento della quota neve anche sulle regioni centro-meridionali.

Le temperature minime di oggi, martedì 17 febbraio 2026:

-2°C a Belluno

a Belluno -1°C a Cuneo, Treviso

a Cuneo, Treviso +0°C a Bergamo, Brescia, Udine

a Bergamo, Brescia, Udine +1°C a Bolzano, Novara, Sondrio

a Bolzano, Novara, Sondrio +2°C a Asti, L’Aquila, Milano, Padova

a Asti, L’Aquila, Milano, Padova +3°C a Cervia, Pisa, Venezia, Verona

a Cervia, Pisa, Venezia, Verona +4°C a Bologna, Norcia

a Bologna, Norcia +5°C a Perugia, Rimini, Trieste, Viterbo

a Perugia, Rimini, Trieste, Viterbo +6°C a Aosta, Firenze, Piacenza

a Aosta, Firenze, Piacenza +7°C a Ancona, Frosinone, Grosseto, Torino

a Ancona, Frosinone, Grosseto, Torino +8°C a Bari, Brindisi, Napoli, Pescara, Roma

a Bari, Brindisi, Napoli, Pescara, Roma +9°C a Lecce, Parma, S.Maria Di Leuca

a Lecce, Parma, S.Maria Di Leuca +10°C a Albenga, Crotone, Genova, Lamezia Terme, Latina

a Albenga, Crotone, Genova, Lamezia Terme, Latina +11°C a Messina, Olbia

a Messina, Olbia +12°C a Alghero, Cagliari, Reggio Calabria

a Alghero, Cagliari, Reggio Calabria +13°C a Catania, Pantelleria, Siracusa

a Catania, Pantelleria, Siracusa +14°C a Gela

a Gela +15°C a Lampedusa, Palermo, Trapani

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: